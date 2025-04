Governador e ministro do Trabalho e Emprego lançam programa nacional de qualificação profissional para a juventude

Salvador foi escolhida para o lançamento do programa nacional SEJA PRO+, voltado à qualificação profissional de jovens. Com investimento inicial de R$ 200 milhões, a iniciativa do Serviço Social da Indústria (SESI-Bahia) em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), oferecerá 25 mil vagas gratuitas, sendo três mil na Bahia, na modalidade de educação de Jovens e Adultos (EJA) para pessoas entre 18 e 29 anos, que não concluíram a Educação básica. O governador Jerônimo Rodrigues participou da cerimônia de lançamento da ação, que aconteceu nesta quinta-feira (10), na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no bairro do Stiep, ao lado do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

O objetivo do SEJA PRO+ é promover a qualificação profissional ampliando oportunidades de inserção no mercado de trabalho. “É um método que valoriza o conhecimento de cada um ao chegar à sala de aula. Um programa dirigido com metodologias mais avançadas, com tecnologia, para não dizer que estamos partindo do zero. Serão três mil vagas inicialmente e com um potencial muito forte da gente poder ampliar”, disse o governador Jerônimo Rodrigues.

De acordo com o titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, renda e esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, o programa é fundamental e se associa com um conjunto de investimentos que o Governo do Estado tem realizado na área da qualificação profissional. Ele ainda acrescenta que “ao final deste ano, somente na gestão do governador Jerônimo Rodrigues, só com programas estaduais em parceria com o Ministério do Trabalho, teremos mais de 50 mil pessoas qualificadas nas mais diversas áreas, na indústria, na agricultura, no comércio, nos serviços, na área do turismo, na cultura, entre outros segmentos da economia”.

“A diferença é que essas pessoas passam a ter oportunidade. Qualificação, formação, escolaridade é o futuro. Muitas pessoas, às vezes, têm uma vaga de trabalho negada por ausência do certificado de Ensino Médio. Você tem aqui outros leques de possibilidade e oportunidade”, acrescentou o ministro Luiz Marinho.

Metodologia

“Um dos critérios fundamentais desse programa é que cada aluno formado seja empregado e por isso a relação direta com as empresas. Um dos critérios que nós estamos utilizando para distribuir as vagas e para mobilizar o projeto é essa relação que está sendo assinada com as empresas, por isso foi muito importante o apoio conjunto das empresas aqui da Bahia dentro projeto”, sinalizou o presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Junior.

O programa Seja Pro+ Trabalho e Emprego na Bahia tem o foco na formação de jovens para ocupações técnicas de maior qualificação, alinhadas às demandas do setor industrial e aos cargos que oferecem os melhores salários. A iniciativa em parceria com o Senai promoverá cursos adaptados às necessidades de cada região do Estado.

Além da capacitação técnica, o programa oferecerá formação educacional por meio da EJA (Educação de Jovens e Adultos), com duração de até 13 meses. Já a qualificação profissional terá carga horária média de 200 horas, que pode ser cumprida entre quatro e 13 meses. Entre as áreas de formação previstas estão eletricista industrial, confeiteiro, mecânico de máquinas, montador de pivô de irrigação, assistente de produção, eletricista automotivo e técnico em manutenção de smartphones.

Outro diferencial do Seja Pro+ é a inclusão de conteúdos sobre direitos trabalhistas, preparando os jovens não apenas para exercerem funções técnicas, mas também para compreenderem melhor o funcionamento do mercado de trabalho. Ao final do curso, os aprovados serão encaminhados para as agências do Sistema Nacional de Emprego (SINE), fortalecendo o elo entre formação e oportunidade profissional.

Inscrições

As matrículas já estão abertas e as aulas estão previstas para iniciar em maio. Os interessados devem se inscrever através do site www.sesibahia.com.br ou presencialmente nas unidades do SESI distribuídas por todo o estado. O público-alvo são jovens de 18 a 29 anos que ainda não concluíram o Ensino Fundamental (anos finais) ou o Ensino Médio, e que desejam aliar a elevação da escolaridade a uma qualificação profissional. As capacitações serão oferecidas em diversas cidades baianas, com destaque para Salvador (com oito unidades), além de municípios como Candeias, Simões Filho, Camaçari, Ilhéus, Valença, Teixeira de Freitas, Feira de Santana, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Juazeiro, Vitória da Conquista e Jequié.

