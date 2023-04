Governador em exercício apresenta programa Bahia Sem Fome na regiao Sul*

Com o objetivo de unir todo o estado no combate à fome, o governador em exercício, Geraldo Júnior, estará nas cidade de Itabuna, nesta terça-feira (11), às 10h, no Teatro Municipal Candinha Dória, para apresentar as estratégias do programa Bahia Sem Fome para a região Sul da Bahia, iniciativa do Governo do Estado que visa superar as situações de insegurança alimentar e nutricional da população em vulnerabilidade social.

A agenda é dedicada a um encontro com a imprensa empresários da area de comunicação, comunicadores e convidados da região. Geraldo Júnior apresentará as principais diretrizes da ação, ao lado do coordenador-geral do programa, Tiago Pereira, e do secretário estadual de Comunicação, André Curvello.

Bahia Sem Fome

O programa Bahia Sem Fome é realizado por meio da Coordenação-Geral das Ações Estratégicas de Combate à Fome, e está envolvendo diversas secretarias e órgãos de Estado, sociedade civil e empresarial, movimentos sociais e religiosos. Mais informações sobre o programa podem ser conferidas na Land Page https://bahiasemfome.ba.gov.br/