Governador entrega duplicação da BA-001 nesta quinta em Ilhéus

O governador Rui Costa viaja, nesta quinta-feira (dia 6), para Ilhéus, onde vai entregar, às 9h, a obra de recuperação e duplicação da BA-001, no trecho entre as proximidades do Hotel Opaba e o Entroncamento da BR-251.

A obra coordenada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) tem extensão de 5,4 quilômetros e é resultado de um investimento de R$ 10,5 milhões.

O ato de entrega da estrada vai acontecer na Rotatória do Hotel Opaba. No mesmo lical, Rui assina ordem de serviço para construção de um prédio escolar com 25 salas para sediar os colégios estaduais Rotary Renato Leite da Silva e Paulo Américo. O trabalho será coordenado pela Secretaria de Educação do estado (SEC).

Ainda em Ilhéus, o governador vai visitar o Instituto Municipal de Ensino, reformado pela Prefeitura, e a 70a Companhia Independente da Polícia Militar, situada no bairro do Iguape.