Governador entrega nova unidade escolar de tempo integral em Ilhéus nesta quinta-feira

Em continuidade ao projeto de requalificação das escolas da rede estadual de ensino, o governador Jerônimo Rodrigues entrega, nesta quinta-feira (23), às 14h, o Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arleo Barbosa, no bairro Barra do Itaípe, em Ilhéus. A nova unidade escolar do Litoral Sul recebeu investimentos de mais de R$ 25 milhões da Secretaria da Educação do Estado (SEC), aplicados nas obras físicas, equipamentos e mobiliário.

São 24 salas, quatro laboratórios, auditório, biblioteca, refeitório, espaço Maker, quadra poliesportiva coberta com arquibancada, piscina semiolímpica com vestiário, entre outros espaços. A construção foi coordenada pela Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur).

Entre 2022 e 2023, vinte e seis novas unidades em tempo integral já foram entregues e mais de 350 obras desse modelo estão em execução na Bahia neste momento, entre construção de novas unidades, ampliação ou modernização.