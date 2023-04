Governador entrega obras de pavimentação e urbanização em Floresta Azul

No domingo (23), o município de Floresta Azul, no sul da Bahia, celebra 61 anos de emancipação política. Em visita ao município, o governador Jerônimo Rodrigues comemorou a data ao lado dos moradores e fez a entrega de novas obras de pavimentação e urbanização. Foram inaugurados a pavimentação asfáltica e o trabalho de urbanização da Avenida 23 de abril, que contou com um investimento de mais R$ 2,5 milhões.



“Viemos celebrar o aniversário do município e aproveitar para participar de entregas comemorativas e em nome do Governo da Bahia entregar uma retroescavadeira e inaugurarmos essa pavimentação. Me comprometi aqui também com o projeto da rodoviária e alargamento da ponte, fanfarra e ações na Praça Encantada. Em breve voltamos para entregar outra pavimentação e ações do Conecta Bahia”, declarou Jerônimo.



As obras foram realizadas pela Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur). Adonias Silva, morador da Avenida 23 de abril, comemorou a entrega das novas obras de pavimentação e urbanização. “Estamos muito felizes com essa conquista. A avenida estava em péssimas condições e agora está um espetáculo. Com certeza, isso vai melhorar muito a vida dos moradores e de quem passa por aqui. Agradecemos ao governador e à Conder por essa realização”.

Repórter: Tácio Santos

Fotos: Mateus Pereira/GOVBA