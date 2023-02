O governador Jerônimo Rodrigues, ao lado do vice-governador Geraldo Júnior e de secretários estaduais, participa neste sábado (4), às 18h, do anúncio de investimentos do Governo da Bahia para o Carnaval 2023 no interior do estado. O evento será realizado no Hotel Aldeia do Mar, em Itacaré, um dos municípios com programação especial na festa mais conhecida da Bahia. O ato vai promover ações estaduais do Carnaval no interior após dois anos de suspensão da festa por causa da pandemia da covid-19.