Governador fortalece diálogo com universidades estaduais e encaminha projetos de melhorias e reajustes à Alba

Em mais um passo para fortalecer o Ensino Superior público do Estado, o governador Jerônimo Rodrigues realizou, nesta quarta-feira (4), o terceiro encontro de 2024 com os reitores das universidades estaduais da Bahia. Durante a reunião, o chefe do Executivo baiano autorizou o envio de projetos de lei à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com propostas para reajustar os vencimentos do magistério público, reestruturar a remuneração de técnicos e analistas universitários, além de ampliar as vagas de concursos e contratações via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

“Investir nas universidades estaduais é garantir que a educação superior continue a transformar vidas e impulsionar o crescimento do estado. Os anúncios de hoje – como os reajustes salariais, a reestruturação de carreiras e a ampliação de vagas – são parte desse compromisso de valorizar a educação e assegurar melhores condições para a formação de qualidade”, afirmou o governador.

Os projetos de lei enviados à Alba incluem reajustes salariais para os docentes, a reestruturação da remuneração de técnicos e analistas universitários e autorizações para concursos e contratações, medidas que atendem a demandas históricas das instituições. Os recursos previstos para 2025 abrangem melhorias em infraestrutura, custeio e pessoal, sinalizando os esforços contínuos para expandir e qualificar o ensino superior público na Bahia.

A reitora da Uneb, Adriana Marmori, ressaltou a importância do atual momento de diálogo entre o governo e as universidades, que tem se intensificado nos últimos tempos. “Estamos vivendo um período muito positivo, em que o governo tem mostrado uma disposição genuína para ouvir e compreender as nossas demandas. Além disso, há um esforço claro para implementar ações concretas que atendam às necessidades da comunidade acadêmica”, afirmou.

Representando as quatro universidades estaduais da Bahia, participaram do encontro a reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e presidenta do Fórum de Reitores, professora Amali Mussi; reitora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), a professora Adriana Marmori; o reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), professor Luiz Otávio de Magalhães; e o reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), professor Alessandro Fernandes.

*Avanços impulsionados pelo diálogo contínuo*

A Uneb foi autorizada a ampliar em 16 vagas no concurso do edital nº 034/2022 e contratar 27 professores substitutos via Reda. A Uesb poderá contratar 70 servidores, sendo 39 de nível superior e 31 de nível médio, também via Reda. A Uesc terá uma vaga adicional no concurso do edital nº 044/2022 para professor assistente, além de contratar três professores nas categorias substituto e auxiliar temporário via Reda. Já a Uefs abrirá concurso para 14 vagas de analista e técnico universitário e contratará 24 professores visitantes e 51 servidores administrativos via Reda.

Além das medidas anunciadas, o encontro reforçou o diálogo entre governo e universidades, que têm recebido atenção crescente. Entre 2022 e 2023, o investimento nas universidades estaduais aumentou 19,6%, com a previsão de R$ 2,6 bilhões em recursos para 2025.

“O governo tem demonstrado compromisso com o fortalecimento das universidades, ouvindo nossas demandas e implementando medidas concretas para atender à comunidade acadêmica. Esse diálogo, junto aos recursos adicionais, reforça a importância das universidades no desenvolvimento social e econômico da Bahia”, afirmou a reitora Amali Mussi, da Uefs.

A reunião contou também com a presença dos titulares das Secretarias de Relações Institucionais, Jonival Lucas; da Educação (SEC); Rowenna Brito; da Administração (Saeb) Edelvino Góes, da Fazenda (Sefaz), Manoel Vitório; e do secretário em exercício da Casa Civil, Carlos Melo.

Fotos Thuane Maria GovBA