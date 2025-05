Governador Jerônimo participa de missão oficial na China, ao lado do presidente Lula

O governador Jerônimo Rodrigues viaja, neste sábado (10), para uma missão internacional na China, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jerônimo integra a comitiva brasileira, que vai a Pequim para uma série de reuniões bilaterais, com o governo e empresários chineses, em busca de novos investimentos e parcerias estratégicas em áreas como energia, infraestrutura, tecnologia e saúde. Além do presidente Lula, a missão internacional terá a participação de ministros, como Rui Costa, da Casa Civil; Alexandre Padilha, da Saúde, entre outros.

“Estou seguindo para a China, ao lado do presidente Lula e de ministros, com boas expectativas para que possamos trazer ainda mais investimentos e desenvolvimento para a Bahia. O estado tem projetos importantes, em parceria com os chineses, como a Ponte Salvador-Itaparica, a fábrica da BYD, em Camaçari, além de relações importantes com empresas da área de energias renováveis”, destacou Jerônimo.

Após os compromissos conjuntos com o Governo Federal, o governador permanecerá mais alguns dias na China, para reuniões com empresas locais que pretendem investir ou ampliar investimentos na Bahia. A comitiva da Bahia visitará, ainda, a fábrica e a sede da empresa Hotgen, especializada em produtos de saúde, no município de Langfang, a 70 quilômetros de Pequim. O encontro, articulado pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), visa a cooperação em tecnologia laboratorial e a produção de testes rápidos para doenças como dengue, zika e covid-19, pela Bahiafarma.

Além das visitas técnicas e reuniões, Jerônimo Rodrigues participará do Fórum Empresarial China-Brasil, que reúne lideranças dos dois países para apresentar oportunidades de investimentos e novos negócios. O retorno do governador baiano está previsto para o próximo sábado (17), com chegada a Salvador no domingo, dia 18 de maio.