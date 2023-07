Governador Jerônimo Rodrigues e Prefeito Augusto Castro dão largada na Corrida Track & Field

O governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), acompanhados de deputados federais e estaduais, acompanharam na manha deste domingo, dia 23, a largada Corrida Track & Field nas avenidas Aziz Maron e Mário Padre, no Góes Calmon. O tempo nublado e chuvoso não impediu que centenas de atletas participassem da prova, organizado pelo Shopping Jequitibá em parceria com a marca Track & Field.

“Bom dia pessoal, aqui ao lado do governador Jerônimo, do deputado Paulo Magalhães e de Raimundo, que é exemplo de superação, estamos dando início à corrida”, disse o prefeito Augusto Castro. “É isso aí, Augusto. Quero parabenizar a organização, a parceria com a Prefeitura e o shopping botando o pessoal para correr 5 e 10km. Saúde e diversão. É importante isso para a agente”, falou o governador.

Augusto desafiou o governador ara participara da prova ano que vem correndo cinco quilômetros. “Ele é 10, ele é 10!”, brincou Jerônimo Rodrigues, que chegou a Itabuna na madrugada de hoje, já que cumpre agenda em Itaju do Colônia, desde as às 9h, para inaugurar a ampliação e modernização do Colégio Estadual Cordeiro de Miranda, entregar a revitalização de uma e a pavimentação de 27km da BA- 667, no trecho que liga Itaju do Colônia a Santa Cruz da Vitória.

A Prefeitura de Itabuna apoia a realização Corrida Track & Field, que pela primeira vez a corrida acontece em uma cidade do interior, já que tradicionalmente sempre aconteceu nas capitais do país. O evento integrou o calendário da semana de comemorações dos 113 anos de emancipação política e administrativa de Itabuna, que transcorre no dia 28.

A seguir, a cobertura fotográfica do evento, feita pelo fotógrafo Júlio Alberto.