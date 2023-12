Governador Jerônimo Rodrigues entrega obras em Itapé e Ubaitaba nesta quinta

O governador Jerônimo Rodrigues cumpre agenda, nesta quinta-feira (28), nos municípios de Itapé e Ubaitaba, no sul da Bahia, para inaugurações e visitas a obras de infraestrutura, segurança pública e desenvolvimento urbano.

Em itapé, a partir das 9 horas, Jerônimo entrega a pavimentação em paralelepípedo em 12 ruas da sede. Ele também visita as obras de construção de uma ponte sobre o Rio Cachoeira, que dá acesso à BA-120, e as obras de requalificação do Estádio Municipal e da Praça Fenelon Santos. Ainda no município, o governador receberá, da Câmara de Vereadores, o título de Cidadão Itapeense.

A partir das 14 horas, Jerônimo estará em Ubaitaba, para inaugurar a nova Delegacia Territorial. O governador também vai entregar a pavimentação em paralelepípedo nas ruas dos bairros Armandão e Ruinha.