Governador Jerônimo Rodrigues institui o Dia Estadual da Juventude Cristã na Bahia

Após aprovação na Assembleia Legislativa, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição do sábado (28), o decreto que institui o último sábado do mês de setembro como o Dia Estadual da Juventude Cristã, na Bahia.

De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues, a medida é um marco importante para toda a comunidade cristã do estado. “As igrejas são instrumentos fiéis de reparação de quaisquer danos espirituais e, naturalmente, ajudam o Estado e ajudam as famílias a conduzirem um ambiente de paz”, destacou o governador, lembrando o perfil laico do Estado, respeitando as crenças e manifestações religiosas de cada cidadão.

A instituição do Dia Estadual da Juventude Cristã tem entre as suas finalidades a mobilização das igrejas e instituições cristãs, que podem realizar palestras, workshops, congressos, cruzadas evangelísticas, eventos de clamor ou qualquer outro que traga reflexões e ajudem a juventude cristã a enfrentar problemas sociais e criem a cultura da paz.

“Reconhecer essa juventude, construindo um dia específico para celebrações, comemorações, para que a gente possa fazer uma agenda específica para essa juventude, é muito positivo e, para nós, reforça as nossas diversidades e a nossa expressividade, como uma juventude que também é religiosa”, pontuou o coordenador-geral de Políticas para a Juventude, Nivaldo Millet. Para ele, essa sanção representa o respeito que o Estado da Bahia tem pela diversidade e pelos jovens.

A medida está sendo celebrada pela comunidade e pela juventude cristã. “A juventude transforma. E quando junta a fé e a ação, possibilita o horizonte de mudarmos a nossa sociedade e transformá-la para muito melhor”, comemorou Thais Isidório.

Representando a igreja Adventista, Mirela Novais destacou: “é muito importante que a juventude tenha esse espaço para atuar e fazer a diferença por onde quer que a gente passe”.