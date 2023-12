Governador lamenta e determina luto de 3 dias pela morte de Luiz Alberto

Em publicação nas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues e a primeira-dama do Estado, Tatiana Velloso, lamentaram a morte de uma das grandes lideranças do movimento negro na Bahia, Luiz Alberto, nesta quarta-feira (13), vítima de um infarto. O governador determinou luto de três dias no estado.

“Com pesar, recebemos a notícia do falecimento de um grande nome do movimento negro e que dedicou a vida a tornar a Bahia mais igualitária. Luiz Alberto se vai, mas deixa um exemplo para todos. E honrando sua trajetória, determinei o luto de três dias no estado. Eu e minha companheira Tatiana enviamos nosso abraço carinhoso a família, amigos e toda a comunidade neste momento difícil”, registrou Jerônimo.

Ex-deputado federal, Luiz Alberto dedicou sua vida ao combate pela justiça, igualdade e pelos direitos dos trabalhadores, deixando um legado inestimável nas áreas de cultura, meio ambiente, direitos humanos e igualdade racial. Atualmente, trabalhava como assessor especial da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos.

