Governador lamenta morte do cantor Zelito Miranda

O governador Rui Costa lamentou nesta sexta-feira (12), por meio das redes sociais, a morte do cantor Zelito Miranda. “Que Deus conforte seus familiares e amigos neste momento de profunda tristeza. A música baiana está de luto”, afirmou o governador.

O cantor de 66 anos faleceu na madrugada desta sexta-feira (12), vítima de problemas no pulmão. O sepultamento está marcado para 16h30 de hoje, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Nascido no município de Serrinha, Zelito Miranda foi um artista multifacetado. O “Rei do forró temperado” se dedicou à arte de misturar elementos do mais autêntico forró pé-de-serra ao que há de mais moderno e cosmopolita.

Ele deixa a esposa Telma, maior parceira de sua vida, e as filhas Clarice, que espera a sua primeira neta, e Luíza.