Governador recebe atletas indígenas após o torneio de Jiu-Jitsu Brasil Cup

Na manhã desta segunda-feira (22), o governador Jerônimo Rodrigues realizou uma reunião em seu gabinete, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com um grupo de atletas indígenas da Associação dos Índios Tupinambá da Serra do Padeiro, do sul da Bahia, que participou do torneio de Jiu-Jitsu Brasil Cup, realizado no domingo (21), em Salvador. Dos 14 competidores inscritos, 13 conquistaram medalhas, sendo quatro de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.

O governador expressou sua admiração e reconhecimento pelo desempenho dos atletas no campeonato. “Eu parabenizo cada um deles por sua dedicação, talento e representatividade para a comunidade indígena da Bahia. Eles são exemplos inspiradores para toda a população baiana.

O Governo do Estado disponibilizou transporte para os atletas, que vieram do município de Buerarema, no sul da Bahia. A superintendente de Políticas para Povos Indígenas, Patrícia Pataxó, destacou a importância de incentivar a participação de jovens indígenas no esporte.

Mairy Pataxó, de 12 anos, conquistou a segunda medalha da carreira. “Desde que comecei a praticar o jiu-jitsu, encontrei uma paixão que me impulsiona a buscar sempre o meu melhor. Essa vitória é um marco em minha trajetória esportiva e me motiva a continuar treinando duro e superando meus limites”.

Acompanharam o governador durante o encontro as secretárias da Educação, Adélia Pinheiro, e de Promoção da Igualdade Racial, Ângela Guimarães.

Repórter: Tácio Santos

Fotos: Antonio Queirós/GOVBA

