Governador reforça desejo de escolas abertas aos sábados

“Nós vamos dar as condições de trabalho, de contratação de mais gente, para as escolas funcionarem aos sábados. Nos aguardem que nós estamos arrumando isso. As escolas aos sábados são para a gente garantir que os estudantes possam fazer o reforço escolar. Nem sempre os pais ou mães têm condições de chamar o estudante, nossos filhos e filhas, sentar, ajudar a fazer o exercício, aquilo que a gente chama de prazer de casa, para não dizer que é dever”.

A afirmação acima é do governador Jerônimo Rodrigues, durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (03), na inauguração do Colégio Estadual em tempo integral professor Adeum Hilário Sauer, em Itabuna.

Jerônimo citou a importância de possibilitar que os alunos cheguem na escola, tomem café da manhã, façam o reforço escolar, pratiquem esportes, vão ao laboratório ampliar seus conhecimentos e meio-dia tenham assegurada a refeição.

“Precisamos matar a fome do conhecimento e a fome do estômago. Então, eu peço a todos vocês: garantam as condições para termos aula aos sábados. Nós temos 1.070 escolas. Se a gente não começar com 1.070, comecemos com 70, com 20, mas a Bahia vai abrir as escolas para que os estudantes possam fazer o reforço escolar e ter comida de qualidade e ter diversão. Se algum município tiver condições de abrir aos domingos, vai ter condições pra isso”, acrescentou, esperançoso.

Ele aproveitou para pedir aos prefeitos e prefeitas que façam o mesmo, na medida do possível, nas escolas da rede municipal.

“Se vocês tiverem 40, 50, 70 escolas, comecem com uma, duas. Peguem aquelas escolas onde a comunidade é muito pobre, os estudantes não têm um copo de café com leite ou um prato de comida pela manhã. Abram as escolas! Botem comida, botem qualidade, porque a escola não pode ficar na comunidade como um corpo estranho”, conclamou.