Governador Rui Costa lamenta morte do cantor Moraes Moreira

O governador Rui Costa lamentou nesta segunda-feira (13) a morte do cantor e compositor baiano Moraes Moreira. Em publicação nas redes sociais, Rui afirmou que o artista marcou a vida do país em momentos de alegria e reflexão. Confira a nota de pesar na íntegra:

“Com muito pesar, recebi a notícia do falecimento do cantor e compositor baiano Moraes Moreira. Ícone de várias gerações, Moraes marcou a vida do país em momentos de alegria e reflexão. Ao lado dos parceiros dos Novos Baianos, transformou a MPB, renovando o samba e outros ritmos.

Como primeiro cantor de trio, ensinou ao mundo como carregar multidões e espalhar a felicidade. E, para coroar, é um dos criadores de um dos hinos do Carnaval baiano: Chame Gente. E isso é só uma pequena amostra de suas realizações, ao longo de cinco décadas de carreira.

Sua história nos fará sentir muita falta do seu talento, da sua sensibilidade e da cumplicidade com o público. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs desse grande mestre!”