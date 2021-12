Governador Rui Costa visita regiões afetadas pela chuva

O governador Rui Costa estará nos municípios de Itapetinga e Itororó na manhã desta segunda-feira (27), acompanhado da primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, Aline Peixoto. Ele fará um sobrevoo pela região, que foi fortemente afetada pelas chuvas, e verificará o trabalho das equipes de socorro.

Na manhã desta segunda (27), o helicóptero do governador também vai levar água, alimentos e medicações ao município de Itapitanga, que se encontra completamente ilhado.

No domingo (26), Rui sobrevoou os municípios da região sul e se reuniu na base implantada em Ilhéus com o ministro da Cidadania, João Roma, os secretários de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, e da Saúde, Tereza Paim, com o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini, e com o superintendente da Defesa Civil do Estado, Miguel Almeida.

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), o estado tem 16.001 desabrigados pelas chuvas, 19.580 desalojados, dois desaparecidos e 18 mortos. São 72 municípios baianos em situação de emergência reconhecida pelo Governo do Estado. Do total, 58 deles estão também em situação de crise por conta das enchentes.