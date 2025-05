Governador se reúne com empresas chinesas que se instalarão na Bahia para fornecer peças à fábrica da BYD

Texto e Fotos : Daniel Senna/GOVBA

Fornecedores de peças automotivas, itens elétricos, vidros, chassis, amortecedores, entre outros componentes dos veículos da BYD, se reuniram com o governador Jerônimo Rodrigues, nesta quarta-feira (14), em Pequim, para conhecer as condições e oportunidades oferecidas pelo Estado para que se instalem na Bahia e façam parte do complexo fabril de carros elétricos em Camaçari. Durante mais de quatro horas, eles assistiram a uma apresentação da Bahiainveste sobre a Bahia, fizeram perguntas, sugestões e apresentaram demandas para que possam efetivar investimentos no estado. Dúvidas relacionadas a incentivos fiscais, legislação, disponibilidade de terrenos e retirada de vistos de trabalhadores foram sanadas.

“Esse encontro foi um passo importante para a consolidação da BYD na Bahia. A prova de que ela não será uma mera revendedora ou montadora de veículos elétricos com peças fabricadas na China, como alguns estão afirmando. Teremos peças que vão desde componentes elétricos até o acabamento do carro sendo fabricadas na Bahia. A meta é ter até 80% das partes do veículo feitas em solo baiano, gerando emprego, renda e desenvolvimento tecnológico em nosso estado”, explicou o governador Jerônimo.

Entre as empresas que devem se instalar na Bahia estão algumas com alta capacidade tecnológica e entre as maiores do setor no mundo, como a Sinomac, fabricante de autopeças; a Minth, produtora de estruturas de metal e de plástico; e a ACG, produtora de vidros. “Essas empresas terão um papel fundamental na complementação do ecossistema de produção dos veículos elétricos e híbridos da BYD no Brasil. A BYD continuará incentivando que outras indústrias se instalem na Bahia como parte do nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento sustentável da região”, explicou Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

A BYD trabalha para iniciar a produção de veículos em sua unidade fabril situada em Camaçari, ainda neste primeiro semestre de 2025. Conforme o cronograma do projeto, a fábrica irá operar, inicialmente, nos regimes CKD (completely knock-down) e SKD (semi knock-down), com a quantidade de peças importadas da China durante um ano. Tempo em que consolida a chegada das parceiras fabricantes das peças.

Com investimento estimado de R$ 5,5 bilhões, a fábrica da BYD na Bahia terá capacidade para produzir 150 mil veículos por ano, número que pode dobrar até 2027. A estimativa é que sejam criados 20 mil postos de trabalho diretos e indiretos ao longo do projeto, consolidando a planta baiana como o maior polo industrial da BYD fora da China.

Com 30 anos de atuação, a BYD já se consolidou como líder mundial em eletrônicos, energia renovável e veículos com emissão zero. No Brasil, atualmente, ocupa a nona posição no ranking geral de vendas de veículos, liderando o mercado de carros 100% elétricos e híbridos em 2024.