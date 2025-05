Governador se reúne com prefeita de Uruçuca para tratar de novas políticas públicas para o município

A prefeita de Uruçuca, município localizado no sul da Bahia, Magnólia Barreto e comitiva, foram recebidos na manhã desta sexta-feira (9), pelo governador Jerônimo Rodrigues, para tratativas sobre demandas como saúde, turismo, infraestrutura, segurança pública, educação e saneamento básico. A cidade tem a terceira maior biodiversidade do mundo.

Na ocasião, o Governo do Estado apresentou o projeto da construção da nova unidade escolar de tempo integral para sediar o Colégio Estadual do Campo de Serra Grande, no distrito de Serra Grande, a 40 km da Sede, com obras a serem iniciadas ainda neste mês e investimento de R$25 milhões. Durante a reunião, ainda foram entregues duas ambulâncias para a sede e o distrito de Serra Grande, além de um veículo de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e equipamentos de saúde.

O chefe do executivo pontuou, “foi uma reunião intensa de debates sobre os principais pontos de investimentos tanto pra sede quanto para distritos importantes como Serra Grande e Saji. Vamos apresentar de imediato uma solução não só para a prefeita como para a população”. Jerônimo Rodrigues ainda garantiu o apoio do Estado na 29a edição da Semana do Fazendeiro que ocorrerá no município, de 6 a 11 de setembro.

Além de discutir estratégias e investimentos para o avanço do desenvolvimento da cidade, a prefeita pontuou outras questões ligadas a infraestrutura como a pavimentação da estrada que liga Uruçuca a Serra Grande, localizada na BA-001, também conhecida como Veia da Mata Atlântica. “É um prazer estar aqui, estreitando laços e contribuindo com o desenvolvimento do nosso município e de toda a região, especialmente no debate sobre as políticas públicas”, pontuou a prefeita Magnólia durante apresentação.

O encontro contou ainda com as presenças do vice-prefeito, Alessandro Santos Ribeiro; da secretária de Infraestrutura Hídrica (SIHS), Larissa Moraes; da secretária de Saúde (Sesab) Roberta Santana; do secretário de Turismo (Setur) Maurício Bacelar; secretário da Segurança Pública em exercício, Marcel de Oliveira; do chefe de Gabinete de Relações Institucionais (Serin), Jonival Lucas; do superintendente de Infraestrutura e Transportes da Seinfra, Saulo Pontes; da superintendente de Assistência Social (Seades) Leisa Mendes; da Coordenadora Geral de Jornalismo da Secretaria de Comunicação (Secom), Milena Leal; do assessor especial da Secretaria de Educação (SEC), Manoel Calazans; e da chefe de gabinete da Conder, Marília Aguiar.

Repórter: Joci Santana/GOVBA

Fotos Feijão Almeida GovBA