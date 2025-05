Governador vistoria áreas afetadas pelas fortes chuvas em Santo Amaro

Fortemente impactada pela chuva dos últimos dias, a cidade de Santo Amaro, no recôncavo baiano, recebeu a visita do governador Jerônimo Rodrigues neste domingo (4). Após sobrevoo para observação das áreas afetadas, o governador acompanhou o trabalho das equipes de apoio instaladas na Escola Municipal Stella Mutti, um dos pontos de coleta e organização dos materiais que serão entregues às famílias desabrigadas. Em seguida, o governador conferiu de perto a situação nos bairros Bonfim, Candolândia e Ideal, além do Mercado da Feira Livre.

Ainda durante a passagem pela cidade, o governador entregou kits de ajuda humanitária à população atingida. A ação faz parte de um esforço coordenado entre secretarias e órgãos estaduais, que seguem mobilizados para atender os municípios afetados pelas chuvas em diferentes regiões do estado. “Todos os órgãos que a gente pode ter influência, colocamos à disposição. A liderança é da prefeitura, mas ela não está sozinha. Desde o primeiro momento, meu chefe de Gabinete, meu secretário de Relações Institucionais e eu mesmo, fizemos contato com o prefeito. Hoje, vim aqui acompanhar os serviços, oferecer solidariedade e trazer amparo”, solidarizou-se o governador.

Em 24 horas, foram registrados mais de 180 mm de chuva, provocando a cheia do Rio Subaé e alagamentos em diversos pontos da cidade, afetando aproximadamente 400 famílias. A Casa Civil, por meio da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), distribuiu itens de ajuda humanitária e lonas para cobertura de encostas. “Articulamos o apoio necessário, através do Corpo de Bombeiros Militar, para dar atenção às famílias que foram atingidas, fazendo qualquer tipo de salvamento, de resgate, colocando essas famílias em segurança”, disse o titular da Sudec, Heber Santana.

De acordo com o prefeito de Santo Amaro, Flaviano Bonfim, “foi fundamental a participação do Governo do Estado nesse momento. Um conjunto de ações que foram disponibilizadas para Santo Amaro, que a gente conseguiu, em tempo hábil, resolver e amenizar os problemas do nosso povo, que teve as suas casas invadidas pelas águas das chuvas”.

Vacinação e assistência domiciliar

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) deslocou uma equipe multiprofissional com médicos, enfermeiros, assistente social e agente comunitário para Santo Amaro. As ações incluem atendimento domiciliar às pessoas com condições crônicas, emissão de novas receitas médicas e intensificação da vacinação. Também foram entregues uma ambulância tipo van, um kit de medicamentos para desastres — com 18 tipos de medicamentos e 4.862 unidades — e 12.500 frascos de hipoclorito de sódio.

Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias estão nas ruas distribuindo hipoclorito e avaliando as condições de saúde da população. Foram cadastradas 248 famílias atingidas pela enchente, com estimativa de 750 pessoas, em sete localidades do município. O Hospital Municipal registrou 60 atendimentos por quadro gripal, sem relação direta com a enchente.

Não há unidades de saúde afetadas. A análise da qualidade da água será realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), com coleta de amostras prevista para segunda-feira (5).

Ajuda humanitária

A Sudec está encaminhando ajuda humanitária para Santo Amaro, com o envio de 100 colchões, 100 cobertores, 100 lençóis, 200 kits de higiene pessoal e três rolos de lona plástica para cobertura de encostas.

Neste domingo (4), o programa Bahia Sem Fome realizou a entrega de mais de 1,5 mil kg de alimentos e 500 litros de água mineral para famílias afetadas pelas chuvas em Santo Amaro. A ação foi feita em articulação com a Secretaria da Educação do Estado (SEC), que disponibilizou o Centro Estadual de Educação Profissional em Turismo do Leste Baiano (CEEP Turismo) como ponto de coleta e distribuição.

Além das doações realizadas pelo Bahia Sem Fome, a SEC está enviando 50 fardos de água e alimentos para a unidade escolar distribuir com as vítimas da chuva. “Já temos, aproximadamente, 260 cadastros de famílias que foram acometidas com as águas em Santo Amaro. A ideia é que o programa Bahia Sem Fome faça uma assistência alimentar a essas famílias”, indicou o coordenador do programa, Tiago Pereira.

Rodovias permanecem em condições normais na região

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que as rodovias BA-084 (Entroncamento da BR-324 – Oliveira dos Campinhos – Santo Amaro) e BA-513 (Entroncamento da BR-324 – Santo Amaro) permanecem com tráfego normalizado.

Atuação do Corpo de Bombeiros

No sábado (3), sob supervisão do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), coronel Aloísio, os bombeiros atenderam cerca de 40 famílias em Santo Amaro. As equipes realizaram orientações técnicas e monitoramento nos bairros Ideal, Bonfim, Rua da Viúva, Bairro Sacramento, Rua H e Candolândia. A população foi orientada sobre o acompanhamento do nível da água e o momento seguro de deixar as residências, além de receber informações sobre locais adequados para abrigo. O foco da atuação é preservar vidas humanas e de animais domésticos.

*Procon atua para garantir direitos dos consumidores*

O Procon Bahia está orientando consumidores e monitorando o cumprimento das obrigações por parte das empresas que prestam serviços públicos essenciais, não apenas em Santo Amaro, mas também nos demais municípios afetados pelas chuvas. Técnicos do órgão atuam em regime de plantão para fiscalizar casos de negligência, especialmente no fornecimento de água e energia elétrica, com o objetivo de preservar a continuidade dos serviços e a segurança da população.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os serviços essenciais devem ser prestados de forma contínua e adequada. Em caso de descontinuidade, o fornecedor tem a obrigação de restabelecer o serviço com rapidez e compensar os consumidores pelos danos sofridos. A orientação é para que haja prioridade no atendimento a pessoas com deficiência, idosos, crianças, adolescentes e outros grupos vulneráveis.

Denúncias podem ser registradas pelo WhatsApp da Ouvidoria (71 98636-8852), telefone (71 3115-3806), site gov.ba.br, e-mail [email protected] ou pela plataforma consumidor.gov.br.

*Municípios com ocorrências registradas*

De acordo com a Sudec, até a manhã deste domingo (4), foram registradas ocorrências relacionadas às chuvas nos municípios de Camacan (em situação de emergência desde 12 de abril), Canápolis, Pau Brasil, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Nazaré, Camamu, Valença, Itapé, Buerarema, Santana, Amélia Rodrigues, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Jaguaribe, Cícero Dantas, Dias D’Ávila, Lauro de Freitas, Simões Filho e Madre de Deus.

Repórter: Anderson Oliveira/ GOVBA

Daniel Thame: Fotos Amanda Ercilia GovBA