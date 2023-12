Governo anuncia obras para abastecimento de água e urbanização para Floresta Azul

“Um show de Natal: a incrível magia natalina em 2023” é o tema das festividades em Floresta Azul, na região cacaueira, que recebeu a visita do governador Jerônimo Rodrigues nesta sexta-feira (22). Aproveitando a abertura dos festejos natalinos na cidade, fez importantes anúncios de obras para abastecimento de água e urbanização, com investimentos de cerca de R$ 5,8 milhões.

O governador destacou o compromisso do Estado com o bem-estar da população. “Estamos cumprindo o compromisso de melhorar ainda mais a vida dos baianos. Aqui em Floresta Azul, vamos firmar convênio com a prefeitura para construir a nova rodoviária, fazer uma drenagem na entrada da cidade, colocando tubulações para reduzir os danos quando as chuvas forem muito grandes, e pavimentar as ruas. Assim, vamos proporcionando melhorias para o povo” afirmou Jerônimo.

Na ocasião, o governador autorizou a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), em parceria com a Embasa, a deflagrar o processo licitatório para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Coquinhos, distrito de Santa Terezinha. O projeto conta com previsão orçamentária investimento previsto de R$ 3,5 milhões, beneficiando 1.260 habitantes da região.

O distrito de Coquinhos também foi contemplado com a autorização para requalificação da praça local. A obra conta com investimento de R$ 205 mil, e será executada por meio de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), para proporcionar um espaço de lazer adequado à população.

Além disso, a Sedur ainda foi autorizada a celebrar convênio para a construção de um Terminal Rodoviário no município, com investimento estimado em R$ 1 milhão. Outro convênio vai promover a pavimentação asfáltica em ruas no centro da cidade, com investimento de R$ 1,1 milhão.

“O município de Floresta Azul recebe do governador Jerônimo verdadeiros presentes de Natal, porque são para a vida toda. A urbanização da cidade, que vem com um investimento enorme em pavimentação de ruas, a construção do terminal rodoviário e obras de saneamento e drenagem, que vão mudar, com certeza, a qualidade de vida daqui. Vamos deixar a marca desse governo aqui em Floresta Azul também, que é o cuidado com as pessoas”, afirmou a titular da Sedur, Jusmari Oliveira.

Ainda nesta noite, Jerônimo autorizou Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra) a iniciar licitação para a construção de Obra de Arte Corrente (OAC), tipo bueiro triplo celular de concreto (BTCC), próximo à ponte sobre o rio Salgado, no trecho entre a BA-262 e a BR-415, no acesso à Floresta Azul.

Segurança

A segurança da população e dos visitantes de Floresta Azul durante as festividades está garantida por uma operação especial, que conta com um efetivo de 60 agentes de segurança, por dia. Uma Plataforma de Observação Elevada também amplia o serviço de inteligência faz o monitoramento do circuito, com a conexão de câmeras de reconhecimento facial.