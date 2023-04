Governo baiano publica resultado final do concurso para educadores

A Secretaria da Administração (Saeb) publicou, na edição do Diário Oficial deste sábado (29), o resultado definitivo do Concurso Saeb 03/2022 para preenchimento de vagas de professor e coordenador pedagógico da Rede Estadual de Ensino. A relação dos candidatos aprovados pode ser consultada no DOE, no Portal do RH Bahia e no site da Fundação Carlos Chagas.

Na manhã deste sábado (29), o governador Jerônimo Rodrigues usou as redes sociais para anunciar a divulgação dos resultados. “Passo aqui, para uma boa notícia. Saiu no Diário Oficial o resultado final do concurso para educadores. Já já os aprovados devem estar sendo chamados para exames, correr, para a gente começar o ano já preenchendo as 2113 vagas. Educação se faz assim, com compromisso”, disse o governador.

O certame obteve mais 81 mil candidatos inscritos, no Edital de Abertura, publicado em agosto de 2022. Do total de inscritos no concurso, 4.921 foram habilitados, sendo 3.751 para o cargo de professor, padrão p – grau III; 1.136 habilitados para o cargo de coordenador pedagógico, padrão p – grau III; e 34 habilitados para o cargo de coordenador pedagógico, padrão p – grau III (escolas indígenas).

Vagas – O concurso para rede estadual de ensino visa preencher 2.113 vagas para educadores, sendo 1.806 para professor e 307 para coordenador pedagógico. Os aprovados atuarão em colégios vinculados em 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), distribuídos por centenas de municípios do interior do estado. O certame terá validade de um ano, podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual período.

*Etapas do concurso*

O concurso Saeb 03/2022 foi lançado em 1º de agosto de 2022, com abertura de inscrições. As provas foram realizadas no dia 6 de novembro do mesmo ano. Os candidatos fizeram prova nos municípios Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Jequié, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Salvador, Santa Maria da Vitória, Seabra, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

Os candidatos habilitados passaram por três etapas de concurso com provas objetivas, discursivas e prova de títulos. As provas objetivas tiveram 50 questões objetivas para o cargo de professor e 40 para o de coordenador pedagógico. Já na prova discursiva foram abordados conhecimentos gerais, específicos e interdisciplinares, dependendo do cargo.

A prova de títulos, em caráter classificatório, foi aplicada aos habilitados na segunda etapa do concurso, conforme previsto em edital. O concurso reservou 5% das vagas destinadas a candidatos deficientes e 30% para aqueles que se autodeclararam negros.

A organizadora do certame também informou, neste sábado (29), o resultado da Prova de Títulos, que será de acesso exclusivo ao candidato. Informou ainda o resultado definitivo Comissão de Heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), além do resultado definitivo da perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência no momento da inscrição.