Governo da Bahia convoca 709 aprovados no concurso da Polícia Civil

O Governo do Estado publicou, na Edição desta sexta-feira (09) do Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital de Convocação de 709 candidatos aprovados no Concurso da Polícia Civil (Saeb 02/2022), para apresentação de documentação e exames pré-admissionais. Foram convocados 122 candidatos aptos para o cargo de delegado, 538 para investigador e 49 para escrivão.

A relação com os 709 convocados foi publicada no DOE desta sexta-feira e também está disponível para consulta no portal RH Bahia (www.rhbahia.ba.gov.br). Os candidatos aptos devem verificar no Edital de Convocação as datas e horário para apresentação na Acadepol, além de exigências editalícias como documentação e exames.

Os convocados devem se apresentar na sede da Acadepol, situada na Rua Cristiano Buys, n°128, bairro de Pernambués, Salvador, portanto documentos originais e cópias solicitados no Edital, assim como exames médicos. O período de apresentação será entre 22 de fevereiro e 4 de abril, em dias e turnos específicos, conforme indicado nos Anexos I e II do Edital de Convocação.

Exames

Após a apresentação dos exames médicos, o candidato será informado sobre a data de retorno para ser encaminhado para realização da avaliação pré-admissional na Junta Médica Oficial do Estado da Bahia. Na ocasião, o candidato deverá apresentar os exames originais. Os candidatos que não atenderem esta convocação, na forma e prazo determinado, perderão o direito a nomeação.

O concurso foi realizado pela Secretaria da Administração, juntamente com a Polícia Civil. O certame foi lançado em abril de 2022 e o resultado foi homologado em novembro do mesmo ano, com 150 vagas para o cargo de delegado, 150 para escrivão e 700 para investigador. A banca examinadora foi o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação IBFC).