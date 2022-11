Governo da Bahia entrega 65 novos ônibus escolares para prefeituras

Mais 64 municípios baianos contam com novos ônibus escolares para fazer o transporte dos estudantes, especialmente os moradores da zona rural. Os 65 veículos representam um investimento aproximado de R$ 15,5 milhões e foram entregues pelo governador Rui Costa, em solenidade realizada, nesta segunda-feira (21), no estacionamento da Secretaria Estadual da Educação (SEC). Conforme dados da pasta, de 2015 até agora já foram entregues 745 ônibus escolares, representando um investimento de cerca de R$ 172,7 milhões.

O governador Rui Costa destacou que a entrega dos ônibus se soma a outros investimentos importantes na área da Educação. “Só de investimentos, são quase R$ 7 bilhões ao longo do nosso mandato. Do ano passado para cá, intensificamos o investimento em infraestrutura, são quase R$ 4 bilhões aplicados em novas escolas”. Segundo ele, esta semana haverá a entrega de uma nova unidade no município de Capim Grosso e muitas outras devem ser entregues no curto prazo. “Deixaremos para o primeiro semestre do ano que vem 160 escolas para serem inauguradas”.

Zona Rural

Em números absolutos, mais de 20% dos estudantes da rede estadual estão na zona rural, segundo informa o secretário da Educação, Danilo Melo. “Na rede municipal esse contingente é bem maior. Os municípios investem também no seu projeto de transporte escolar e o Estado, de maneira subsidiária, também aporta recursos, fazendo parcerias e diversas outras ações com esse mesmo objetivo”, explica.

Danilo Melo afirma ainda que, entre aquisições de veículos escolares e verbas para manutenção e operação, o Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 2 bilhões. “O Estado coloca o investimento direto na aquisição de ônibus escolares e ainda faz os repasses, todos os anos através do Pete [Programa Estadual do Transporte Escolar]. Então, é um volume muito expressivo, não é só entregar o ônibus escolar, mas também levar recursos proporcionalmente à quantidade de alunos que transportam. Assim, a gente pode manter as condições dos municípios de atenderem esses estudantes”.

Um dos prefeitos que receberam as chaves é Ricardo Almeida, de Cícero Dantas. “Sem dúvida nenhuma, esse ônibus é um grande presente que estaremos levando para o município e ele beneficiará inúmeros alunos. A gente verá o melhor roteiro possível para esse ônibus, beneficiando uma localidade que esteja precisando muito, provavelmente São João da Fortaleza, ou então Joá, que é um pouco mais distante da cidade”.

Lista de municípios contemplados:

1. Alagoinhas; 2. Banzaê; 3. Barra do Rocha; 4. Bom Jesus da Lapa; 5. Bonito; 6. Caculé; 7. Camamu; 8. Carinhanha; 9. Conceição do Almeida; 10. Fátima; 11. Iaçu; 12. Ibicuí; 13. Ibirataia; 14. Ilhéus; 15. Iraquara; 16. Irecê; 17. Itabuna; 18. Itacaré ; 19. Itagibá; 20. Itapicuru ; 21. Itororó ; 22. Macururé; 23. Malhada de Pedras; 24. Manoel Vitorino; 25. Morpará; 26. Muniz Ferreira; 27. Muritiba; 28. Nova Soure; 29. Olindina; 30. Prado; 31. Presidente Jânio Quadros ; 32. Ribeira do Pombal; 33. Salinas da Margarida; 34. Santa Cruz Cabrália; 35. Santo Amaro; 36. Serrinha; 37. Tucano; 38. Ubatã; 39. Varzedo; 40. Cafarnaum; 41. Cícero Dantas; 42. Crisópolis; 43. Cristópolis; 44. Dom Macedo Costa; 45. Heliópolis; 46. Ibipeba; 47. Ichu; 48. Itarantim; 49. Maiquinique; 50. Nova Ibiá; 51. Nova Redenção; 52. Paratinga; 53. Paripiranga; 54. Paulo Afonso; 55. Pedro Alexandre; 56. Pilão Arcado; 57. Ribeira do Amparo; 58. Ruy Barbosa; 59. Santana; 60. Saúde; 61. Serra Dourada; 62. Souto Soares; 63. Euclides da Cunha e 64. Paramirim.

Repórter: Raul Rodrigues

Fotos: Manu Dias/GOVBA