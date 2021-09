Governo da Bahia nomeia 39 novos investigadores da Polícia Civil e convoca mais 171 professores

O Governo do Estado publica nesta quarta (22) a nomeação de 39 novos investigadores da Polícia Civil baiana. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa durante transmissão do Papo Correria na noite desta terça-feira (21). O decreto poderá ser consultado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br). Esta é a terceira e última nomeação para a Polícia Civil referente ao último concurso público do órgão.

O governador também anunciou que serão convocados, ainda esta semana, mais 150 professores da Educação Básica e 21 professores indígenas pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda)

Medidas de prevenção ao coronavírus

O governador afirmou também, que o DOE desta quarta-feira (22) atualiza o decreto com medidas de prevenção ao coronavírus. Com a atualização, fica autorizada a realização de eventos com a presença de público de até 1.100 pessoas. O decreto tem validade por mais dez dias.