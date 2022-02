Governo da Bahia realiza obras em mais de 100 km de rodovias na região da Costa do Cacau

A recuperação ou a implantação de mais de 100 km de rodovias pelo Governo da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), facilitará o deslocamento de moradores e também de turistas interessados em visitar a Costa do Cacau. Na região, os trechos das BA’s 001 e 651 são requalificados e a BA-649, entre Ilhéus e Itabuna, está sendo construída. A Costa do Cacau é uma das principais zonas turísticas baianas e recebe uma média de 810 mil visitantes por ano, segundo a Secretaria de Turismo (Setur).

Os 59,6 km da BA-001, saindo de Ilhéus em direção à Itacaré, estão sendo requalificados através do Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais (Premar II). Na BA-651, a restauração da ligação entre Itapitanga e Coaraci é realizada no trecho de 26,8 km. A obra, com 31% de execução, está prevista para ser concluída em junho de 2022. A implantação de 18 km da BA-649, de Ilhéus até Itabuna, está em fase inicial e deve ser finalizada em janeiro de 2024.

O Governo do Estado iniciará outras duas obras de infraestrutura, nas BA’s 270 e 676, em breve na região da Costa do Cacau. A BA-270, entre Santa Luzia, o entroncamento da BA-001 e Canavieiras, começará a ser recuperada e pavimentada em um total de 60 km nos próximos dias. A empresa responsável pela obra já está mobilizando os equipamentos a fim de iniciar os serviços na rodovia. Na BA-676, o aviso de licitação para a pavimentação de 7,6 km do acesso ao distrito de Colônia, em Una, foi publicado no último sábado (19).

A execução da obra na localidade de Una foi destacada pelo secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti “O acesso ao distrito de Colônia pavimentado contribuirá no escoamento da produção local de grãos com destino ao Porto de Ilhéus, que é feita através da BA-001. Com o processo licitatório iniciado, a próxima etapa será a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em 30 de março. Após a conclusão desta fase, temos a previsão de assinar a ordem de serviço no mês de abril”, ressalta o secretário.

Foto: Acesso ao distrito de Colônia, na BA-676, em Una