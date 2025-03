Governo do Estado amplia abastecimento de água em Itabuna e beneficia mais de 214 mil pessoas

A agenda de compromissos do governador Jerônimo Rodrigues em Itabuna incluiu, na tarde desta quinta-feira (13), a inauguração da ampliação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água do município. O investimento de R$ 7,9 milhões fortalece a distribuição e beneficia diretamente 214 mil habitantes da região.

“Itabuna é um polo comercial e de serviços, aonde muitos vêm para negócios, saúde e hospedagem. Garantir a segurança hídrica é um investimento estratégico no futuro do município. Com esse novo sistema, asseguramos o abastecimento pelos próximos 20, 30 anos, sem risco de escassez. Um compromisso com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população”, afirmou o governador.

Eunice Andrade, que vive há mais de 12 anos no município, contou que antes da ampliação enfrentava dificuldades com a irregularidade no fornecimento. “Ter água boa em casa é uma alegria para todo mundo. Com essa ampliação, a gente consegue ficar mais tranquilo, sabendo que o abastecimento está garantido. Isso muda o nosso dia a dia, dá mais segurança e traz mais paz pras famílias”.

Mais investimentos

O Governo do Estado estará presente em Itabuna durante dois dias consecutivos, com compromissos que incluem inaugurações, atos e reuniões. Nesta quinta-feira, o governador começou os trabalhos pela manhã com a inauguração do novo Centro de Hemodiálise Dr. Renato Borges da Costa, que recebeu um investimento de R$ 8,1 milhões e conta com 54 estações de tratamento para pacientes com doença renal crônica. Além disso, participou da entrega da requalificação da Ala Pediátrica SUS do Hospital Manoel Novaes, agora com 34 leitos totalmente reformados, e novos equipamentos pediátricos para a unidade.

Nesta sexta-feira (14), Jerônimo continua na cidade, aonde realiza a inauguração da ampliação do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM). A entrega será feita pelo governador ao lado dos ministros Alexandre Padilha, da saúde, e Rui Costa, da Casa Civil. A unidade passa a contar com novos leitos de UTI, salas cirúrgicas, adequação da área de imagem para a implantação de um novo tomógrafo e raio-x, além da ampliação da emergência. Referência macrorregional, o HBLEM atende 22 municípios da região.

Repórter: Tácio Santos/GOVBA