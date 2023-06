Governo do Estado anuncia ações e atrações para o São João da Bahia 2023

Com uma ampla programação para garantir a animação dos festejos juninos, na capital e no interior, o São João da Bahia foi apresentado pelo governador Jerônimo Rodrigues, no Parque de Exposições, nesta terça-feira (6). O investimento é superior a R$ 100 milhões. Durante os festejos juninos, mais de 280 municípios baianos serão apoiados pelo Governo do Estado, para a realização da festa. Em Salvador, mantendo a tradição, serão promovidos shows no Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe.

No Parque de Exposições, a festa acontece de 22 a 24 de junho e de 30 de junho a 2 julho. No local, serão disponibilizados pontos de coleta do programa Bahia Sem Fome, para arrecadação de alimentos não perecíveis. No Pelourinho, a programação será realizada no período de 22 a 25 de junho, com atrações diárias que vão movimentar os largos Tereza Batista, Quincas Berro D’Água, Pedro Archanjo, além do Largo do Pelourinho. O evento ocupará também o Terreiro de Jesus, que receberá, diariamente, grandes atrações juninas. Em Paripe, a população do subúrbio contará com shows especiais, nos dias 23 e 24 de junho. Em Periperi, o Campeonato de Quadrilhas Juninas animará o público, de 8 a 11 de junho.

“Nós temos um grande objetivo, que é o fortalecimento da cultura do São João, e esperamos que este ano as festas sejam ainda mais arrojadas do que no ano passado. É um período em que se aquece diversos setores da economia, como comércio e turismo, e gera emprego e renda. E o Governo do Estado está investindo pesado, aplicando mais de R$ 100 milhões”, ressaltou o governador Jerônimo Rodrigues durante a coletiva à imprensa.

Diversos artistas e bandas farão a festa na capital. Nomes como Tarcísio do Acordeon, Del Feliz, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Flávio José, Wesley Safadão, Thiago Aquino, Xand Avião, Simone Mendes e a dupla Jorge e Mateus são algumas das atrações garantidas na programação promovida pelo Governo, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), em diferentes pontos da cidade. As celebrações juninas irão se estender no Parque de Exposições, que será palco para mais shows, no final de semana do 2 de Julho, Dia da Independência da Bahia. Na ocasião, irão se apresentar artistas como Zé Neto e Cristiano, João Gomes, Solange Almeida, Leo Santana, Daniela Mercury e Bell Marques.

Del Feliz, veterano das festas de São João, e que também está na grade de atrações, considera que a Bahia faz o melhor e o maior São João. “Nossa festa é mais completa, mais viável e mais potente economicamente. Essa visão do governador de difundir a festa para o mundo e também o cuidado com os grandes representantes da nossa cultura é muito importante”, disse o cantor e compositor.

As festas populares também são celebradas em concertos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). Pelo sétimo ano consecutivo, a Osba realizará o seu projeto São João Sinfônico, no dia 8 de junho, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação terá o título de “O Xote das Meninas”, com um repertório formado, exclusivamente, por músicas juninas feitas por compositoras com regência do maestro Carlos Prazeres.

Entre os dias 6 de junho e 2 de julho, sempre de sexta a domingo, será realizado o projeto Arraiá da Ceasinha. O evento, promovido pela Secretaria de Turismo do Estado (setur), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), acontece na Ceasa do Rio Vermelho, conhecida como Ceasinha, para atrair visitantes e fortalecer o equipamento comercial como ponto turístico da capital, no âmbito do segmento do Turismo Cultural Gastronômico.

*Confira ações e serviços do Estado disponibilizados para a realização do São João da Bahia:*

*Segurança*

Durante os festejos juninos, cerca de 24 mil profissionais da Secretaria de Segurança Pública (SSP) irão atuar para atender a população em 244 municípios. Deste total, 16,8 mil são policiais militares, que atuarão nas festas da capital e interior. Mais de 700 câmeras de videomonitoramento, sendo 153 inteligentes com análise dos pontos faciais, estarão espalhadas em áreas estratégicas dos quatro principais pontos de evento da capital, nos municípios da Região Metropolitana de Salvador e em cidades do interior baiano.

“Teremos um grande investimento na segurança pública, e preparamos uma mega operação, com ações integradas – assim como foi feito nas festas de largo, no Carnaval de Salvador e nas micaretas – com o envolvimento de 15 órgãos”, apontou o secretário de Segurança, Marcelo Werner.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia vai atuar em 76 municípios, como Amargosa, Jequié, Riachão do Jacuípe, Catu e Medeiros Neto. Além do efetivo ordinário nos quartéis, a corporação vai empregar mais 1.469 bombeiros para atenderem possíveis ocorrências que possam acontecer durante os dias de festas, na capital e interior.

A Polícia Técnica da Bahia vai atuar com os serviços de identificação de drogas, lesões corporais, exames em locais de crime, identificação de periciandos que tenham seus documentos perdidos, além do apoio à confirmação do reconhecimento facial. Na capital, serão instalados postos no Centro Histórico, Parque de Exposições e em Paripe. Para o interior, serão deslocadas as Unidades Móveis de Perícia para os municípios de Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim e Jequié. As demais cidades serão atendidas pelas Coordenadorias Regionais.

*Saúde*

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) montou um esquema especial para reforçar o atendimento de saúde nas principais cidades do estado e garantir que baianos e turistas possam curtir com toda a estrutura necessária. Haverá reforço nos plantões do Hospital Geral do Estado (HGE) e no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), unidades que são referência para o tratamento de queimados; instalação de postos para a realização de testes rápidos que detectam HIV, sífilis e hepatites B e C; bem como a distribuição de mais de um milhão de preservativos.

No período entre os dias 22 de junho a 2 de julho, quem for aproveitar o São João no interior e na capital também vai ter acesso a ações educativas que visam a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e de incentivo à doação de sangue. Serão realizados investimentos em infraestrutura, ações inerentes e reforço da equipe por meio de 564 plantões previstos.

*Doação de sangue* – As unidades terão uma programação especial durante todo o São João. Além de programação musical, os doadores serão recebidos com um lanche típico junino e contarão com a distribuição de brindes especiais. De segunda a sexta (19 a 23/06), as unidades funcionarão normalmente no interior e capital. Já no dia 24/06, a sede da Hemoba, em Salvador, funcionará das 7h30 às 14h.

*Trânsito*

Entre os dias 21 e 25 de junho, em Salvador, as equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) irão se revezar em ações de preservação de vidas no trânsito, nas regiões de acesso ao Centro Histórico e Parque de Exposições, onde ocorrerão os grandes shows e concentração de público, e nos arredores de Camaçari, em virtude do Camaforró. A mensagem de conscientização e alerta para evitar sinistros de trânsito segue em postagens na Internet e no pedágio da Concessionária Litoral Norte para alcançar os motoristas que trafegam pela região. Também serão distribuídos panfletos com mensagens sobre o cumprimento das regras de trânsito.

*Rodoviária*

Entre os dias 18 e 24 de junho, a previsão é de que mais de 163 mil usuários embarquem pelo Terminal Rodoviário de Salvador em direção ao interior do estado. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), é esperado movimento acima de 42 mil passageiros, no dia 23 de junho. São Francisco do Conde, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, São Félix, Muritiba, Senhor do Bonfim, além das cidades do Litoral Norte e Chapada Diamantina, estão entre os destinos mais procurados. Para o período, além dos 540 horários regulares, estão previstos outros 400 horários extras. Caso a demanda aumente, novos horários poderão ser disponibilizados.

*Estradas*

O mês de junho na Bahia é um convite para viajar ao interior do estado para curtir as festas em homenagem a Santo Antônio, São João e São Pedro. Nessa época do ano, o fluxo aumenta nas rodovias baianas e o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), realiza ações para promover, além de boa trafegabilidade, segurança viária. As equipes já estão atuando, juntamente com os Consórcios Municipais, que reforçam serviços de manutenção e sinalização, principalmente nas cidades onde as festividades atraem visitantes, a exemplo de Vitória da Conquista, Jequié, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Cruz das Almas e Amargosa.

*Apoio a catadores e ambulantes*

A Secretaria de Trabalho, Emprego Renda e Esporte (Setre) programou a execução do Projeto de Coleta Seletiva e Solidária, em Salvador e municípios do interior. Para a dignificação do trabalho dos catadores durante os eventos, as Centrais distribuem fardamento, botas, luvas, água e refeições e bolsas (diárias) para os catadores que vendem os materiais coletados nessas centrais. Por intermédio da sua Superintendência de Desenvolvimento do Trabalho, a Setre potencializará suas ações em apoio aos empreendedores autônomos que buscam obtenção de renda mediante a comercialização de produtos durante eventos festivos na capital baiana. A secretaria promoveu planejamento de ações que beneficiam diretamente vendedores ambulantes, proporcionando-lhes melhores condições de trabalho, por meio da regularização e organização da sua atividade comercial.

*Promoção da Igualdade*

A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) vai garantir ações de combate ao racismo e à intolerância religiosa, no São João da Bahia 2023. Equipes do Centro de Referência Nelson Mandela estarão presentes em Cruz das Almas, Salvador (Pelourinho), Jacobina, Amélia Rodrigues e Terra Nova, para atendimento preventivo, recebimento de denúncias e acompanhamento das vítimas. Serão disponibilizados serviços de orientação jurídica, psicológica e social, a exemplo do trabalho realizado no Carnaval, na Festa de Iemanjá, na Micareta de Feira de Santana e na Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Jequié.

*Respeito às mulheres*

A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM-BA) vai realizar ações nas ruas da capital e do interior, com a distribuição de materiais informativos sobre a violência contra a mulher e os canais de denúncia. É a campanha “Oxe, Me Respeite!” no São João, que também irá promover a capacitação dos agentes públicos que irão atuar nos festejos, com a finalidade de fortalecer a rede de serviços e garantir uma resposta efetiva e integrada às mulheres em situação de violência. A pasta estará presente nas seguintes cidades: Irecê (ação conjunta com município); Amargosa (ação conjunta com município); Andaraí; Cruz das Almas (com a Unidade Móvel); Ibicuí; Jequié (ação conjunta com o município); Lauro de Freitas (ação conjunta com município e com a Unidade Móvel); Mucugê; Salvador e Santo Antônio de Jesus.

*Fiscalização de produtos*

O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) e órgão delegado do Inmetro, está preparando a Operação São João 2023, para garantir a qualidade dos produtos comercializados durante as festividades juninas na Bahia. Durante todo o mês de junho, será realizada uma operação específica para fiscalizar produtos sazonais ou com alto consumo nesta época do ano. A ação envolverá a intensificação da fiscalização nos aspectos quantitativos, como embalagens de produtos consumidos durante as festas juninas, além da verificação da conformidade na comercialização de fogos de artifício. Serão fiscalizados produtos como amendoim e seus derivados (pé-de-moleque, paçoca, cocadas), leite de coco, canela, milho e seus derivados farináceos (farinhas, fubás, milho de pipoca, milho para canjicas), doces, bebidas (licores, batidas, vinhos), misturas para bolo, hortifrutigranjeiros embalados, entre outros.

*Fortalecimento do turismo*

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), realizou, durante o último mês de abril, o Projeto Experiência Brasil, divulgando e promovendo o São João da Bahia nos principais mercados emissores – São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. “A expectativa é promover a festa em mais de 300 municípios e fazer o maior São João da história. Este ano, devem circular mais de 1,5 milhão de turistas, em toda a Bahia, que vão injetar na nossa economia cerca de R$ 1,5 bilhão neste período”, destaca o titular da Setur, Maurício Bacellar.

*PROGRAMAÇÃO DE SHOWS EM SALVADOR:*

*PARIPE*

*Dia 23*

– Marcinho Sensação

– Kevi Jonny

– Nenho

*Dia 24*

– Tarcísio do Acordeon

– Saulo

– Pedro Libe

*PELOURINHO (Terreiro de Jesus)*

*Dia 22*

– Lara Amélia

– Alceu Valença

– Larissa Marques

*Dia 23*

– Falamansa

– Clayton e Romário

– Carneirinho

*Dia 24*

– Geraldo Azevedo

– Thiago Brava

– Gilmelândia

*Dia 25*

– Flávio José

– Flor de Mandacaru

*PARQUE DE EXPOSIÇÕES*

*Dia 22*

– Nadson Ferinha

– Dorgival

– Wesley Safadão

– Thiago Aquino

– Priscila Senna

– Hugo e Guilherme

– Xand Avião

*Dia 23*

– Thiago Brava

– Seu Maxixe

– Junior Marques

– Simone Mendes

– Mari Fernandez

– Clayton e Romário

– Zé Vaqueiro

– Matheus Fernandes

*Dia 24*

– Vitor Fernandes

– Lauana Prado

– Maiara e Maraísa

– Jorge e Mateus

– Diego e Vitor Hugo

– Tayrone

– Jonas Esticado

*Dia 30*

– Japinha Conde

– Filomena Bagaceira

– Kevi Jonny

– Iguinho e Lulinha

– Danniel Vieira

– Zé Neto e Cristiano

– Pablo

– João Gomes

*Dia 1º/07*

– Del Feliz

– Lincoln

– Estakazero

– Tarcísio do Acordeon

– Solange Almeida

– Adelmário Coelho

– Nattan

– Leo Santana

*Dia 2/07*

– Dan Valente

– Tuca

– Psirico

– Daniele Mercury

– Banda Eva

– Bell Marques

– Parangolé

– Timbalada

– Filipe Escandurras