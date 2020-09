Governo do Estado anuncia novos investimentos no município de Ipiaú

Em agenda na cidade de Ipiaú, o governador Rui Costa visitou as obras da Praça de Eventos Álvaro Jardim, equipamento urbanístico utilizado para a realização de festejos tradicionais no município. Na oportunidade, Rui anunciou novidades complementares para o espaço – um campo de futebol society (em grama sintética),além de quadra de areia, ideal para a prática de futevôlei.

O governador destacou que o complexo tem enorme potencial, por sua natureza multiuso. “Com certeza vai ser um ponto de encontro para a juventude praticar esportes, para a criançada brincar no parque e para a comunidade inteira fazer exercícios físicos, caminhadas e também ciclismo, já que vai ter uma pista separada da pista de caminhada. Será um lugar de encontro da juventude e dos adultos aqui em Ipiaú”, destacou.

Nesta segunda-feira (21), Rui Costa visitou, logo pela manhã, o Colégio Estadual de Ipiaú, o Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú (CAPI), que atende estudantes de toda a região, o Ginásio de Esportes Clériston Andrade, e anunciou requalificação, através de investimento do Governo do Estado, de todos esses espaços. “Ao lado do Ginásio de Esportes será construído um complexo esportivo, com piscina, quadra coberta, campo de grama sintética e pista de cooper, destinado aos alunos da rede estadual e municipal de ensino. Será um quarteirão inteiro da educação, da cultura e do esporte” completou o governador.

Rui também anunciou a transferência do campus XXI da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) para maior e mais adequada instalação, de forma a atender a demanda de crescimento da instituição e da abertura do curso de Engenharia Agroindustrial. Está prevista a autorização de investimentos no Centro Técnico de Educação Profissional (CETEP/Ipiaú), com estimativa de investimento de R$ 600 mil reais.

Entregas

Recentemente, o Governo do Estado entregou para a população de Ipiaú a Praça da Bíblia e dois galpões que fazem parte da primeira etapa de requalificação do Centro de Abastecimento. Além disso, está em execução no município a pavimentação asfáltica na Av. Jequitibá, no bairro Irmã Dulce. Mais uma obra realizada pelo Estado.

Sucesso no Ideb

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2019 (Ideb), divulgado pelo INEP no último dia 19, foi positivo na Bahia. Resultado de políticas públicas – entre estratégias pedagógicas e estruturais –, a gestão colocou o estado baiano em espaço de destaque com seu melhor posicionamento na série histórica, além de representar o segundo maior avanço do país. “Desde que assumi, busquei ressaltar e destacar o quanto a educação é importante para transformar a vida das pessoas”, revelou Rui.

Desde 2015, o governador Rui Costa tem feito visitas regulares à comunidade educacional buscando soluções práticas de forma integrada com a comunidade e com a família de estudantes da rede. “Nós estamos licitando novas escolas e requalificando as escolas existentes, onde nós estamos incluindo auditório que possa funcionar como um miniteatro, laboratório, refeitório, quadra coberta, enfim, montando uma infraestrutura que melhore a educação e implantando o complexo esportivo para prática de esportes olímpicos”.