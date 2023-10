Governo do Estado anuncia retomada de voo Buenos Aires – Porto Seguro operado pela GOL Linhas Aéreas

O governador Jerônimo Rodrigues autorizou o restabelecimento do voo Buenos Aires – Porto Seguro, operado pela GOL Linhas Aéreas, nesta sexta-feira (20), durante agenda no município que faz parte da zona turística Costa do Descobrimento. A rota entra em operação a partir de 16 de dezembro deste ano, com voos diretos aos sábados – tanto ida quanto volta.

“Essa nova rota que se estabelece para o nosso estado é resultado do trabalho forte que temos realizado para ampliar a malha aérea, seja dentro da própria Bahia como também para fora do nosso estado e até do país, como é o caso de hoje. Isso comprova também o grande potencial da Bahia, não só como um importante destino turístico, procurado por pessoas de todo o mundo, como um polo de desenvolvimento que se destaca cada vez mais”, celebrou Jerônimo.

Conforme o titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), Maurício Bacelar, o Governo do Estado trabalha permanentemente no fomento do setor e na ligação efetiva do estado com outros países. “Temos feito uma prospecção contínua de novos voos internacionais para a Bahia, em parceria com as companhias aéreas, além da promoção dos atrativos das 13 zonas turísticas do estado nas principais feiras de turismo, que acontecem na América do Sul e na Europa”.

Os voos de Porto Seguro para a Argentina, que já podem ser adquiridos, serão operados com o jato Boeing 737, cuja capacidade é de 176 passageiros em trajetos internacionais. A rota Buenos Aires (EZE) – Porto Seguro (BPS) aproxima os turistas do exterior a um dos destinos mais relevantes no sul da Bahia, e facilita o acesso a lugares como Trancoso, Arraial d’Ajuda, Caraíva e Santa Cruz Cabrália. Já os baianos que visitarem Buenos Aires também contam com as opções de conexões em Ezeiza para cidades como Mendoza, Bariloche, El Calafate, Ushuaia, Córdoba, entre outras, por meio da parceria entre a GOL e a Aerolíneas Argentinas.