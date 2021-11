Governo do Estado atrai investimento de R$ 300 milhões para Região Sul da Bahia

A atração de mais um investimento internacional para a Bahia vai possibilitar a geração de emprego e renda para a região de Ilhéus e Itabuna. Foi lançada nesta sexta-feira (12) a pedra fundamental da Forever Oceans Brasil para o cultivo offshore do peixe marinho olho de boi. O empreendimentfruto do trabalho realizado pelo Governo do Estado, através das Secretarias de Desenvolvimento Econômico (SDE), Agricultura (Seagri) e Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). O memorando para a concretização do projeto foi assinado pelo governador Rui Costa, em 2019, durante viagem oficial aos Estados Unidos.

Com aporte de R$ 300 milhões, a empresa prevê a implantação de duas fazendas marinhas compostas por 12 gaiolas cada, com capacidade para a produção de 8.000 toneladas/ano em cada fazenda, a construção de um laboratório para a produção de alevinos de Olho de Boi, além de um frigorífico capaz de processar 100 toneladas de peixes por semana. As operações devem começar em 2023, com a geração de 100 empregos diretos e 400 indiretos.

A primeira etapa do projeto contempla o início das obras de implantação do Laboratório de Produção de Alevinos de Peixes Marinhos (Hatchery). A área para a instalação das fazendas offshore está licenciada pelo Ibama. Com isso, a Bahia dá um passo importante para a consolidação da cadeia produtiva de peixes em grande escala, já que novos empreendimentos estão em prospecção pelo Governo do Estado.

Empresa estabelecida em Washington, nos Estados Unidos, a Forever Oceans chega ao Brasil aliando produção e sustentabilidade. “Nosso objetivo é produzir peixe de forma sustentável e ambiental usando tecnologia de ponta para o nosso empreendimento”, afirma John Lopes, presidente da Forever Oceans Brasil. Ele destaca ainda a importância da parceria com o Governo da Bahia. “Desde a primeira reunião que tivemos, o projeto foi considerado estratégico para o Estado”.

O secretário estadual da Agricultura, João Carlos Oliveira, representou o governador Rui Costa durante a abertura do evento e destacou que a atração deste investimento vai impactar positivamente não apenas na economia do município de Ilhéus. Ele ressalta que “a chamada economia do mar aponta para o futuro e já é gigante pelo mundo, sendo que a Forever Oceans Brasil insere Ilhéus e a Bahia nesse importante segmento econômico”. O secretário também pontuou “o forte apelo ambiental dessa iniciativa, que criará empregos e irá impactar positivamente na economia de toda a região e também do estado”.

Presente na missão internacional que resultou no primeiro passo para a implantação da empresa, a titular da Secti, Adélia Pinheiro, comemora a parceria estabelecida entre a multinacional e instituições de pesquisa. “Em sendo empresa com corporação de alta tecnologia para produção, é importante que se relacione e estabeleça convênios com instituições de ciência e tecnologia brasileiras para o desenvolvimento de novas tecnologias aqui também”, declarou, ao citar o convênio firmado com a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), etapa primordial para atender às demandas do negócio.

Representando o secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal, o superintendente de Desenvolvimento e Monitoramento de Empreendimentos da SDE, Deraldo Carlos, ressaltou a importância da empresa para a Bahia. “No Brasil não tem projeto como esse. A instalação da empresa vai trazer destaque para a Bahia, além da geração de empregos e dos mais de R$ 300 milhões de investimento. Isso é muito importante”, diz.O evento reuniu também o vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, o presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira, e diretores da Universidade Estadual de Santa Cruz e da Universidade Federal do Sul da Bahia.