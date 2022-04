Governo do Estado autoriza obras de equipamentos esportivos na região sul da Bahia

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, assina nesta terça-feira (26), uma série de autorizações para o início de obras de equipamentos esportivos na região sul do estado. Às 8h30, acontece a assinatura da ordem de serviço da Areninha do município de Ilhéus, o ato acontece no bairro Hernani Sá, próximo a Central de Abastecimento. Logo depois, às 11h, serão assinadas as ordens de serviço para a construção de duas Areninhas do município de Itabuna, o ato acontece na Feira da Conceição, próximo ao Clube dos Comerciários

Na parte da tarde, às 14h, na Associação dos Municípios da Região Cacaueira da Bahia (Amurc), em Itabuna, serão assinadas as ordens de serviço de uma Areninha no município de Itapitanga e para a construção de um estádio de futebol em Itapé e outro em Ubaitaba. No total, são mais de R$ 6,5 milhões em investimento.