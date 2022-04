Governo do Estado autoriza obras de equipamentos na região sul do estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, assina nesta terça-feira (26), às 14h, na Associação dos Municípios da Região Cacaueira da Bahia (Amurc), em Itabuna, a ordem de serviço para a construção de quatro areninhas esportivas na região sul. A cerimônia contará com a presença do titular da Setre, Davidson Magalhães.

As areninhas – compostas por campo society de grama sintética, com alambrado e vestiário – serão instaladas em Ilhéus, Itapitanga e Itabuna.

Na oportunidade, serão assinadas também as ordens de serviço para a construção de estádios em Itapé e Ubaitaba.

Visitas – Após a assinatura, o secretário Davidson Magalhães visita as obras da Vila Olímpica, que recebeu um investimento de R$ 3,6 milhões da gestão estadual. O equipamento recebeu intervenções em todo a sua estrutura, espaços comuns, ginásio de esportes, quadra poliesportiva, vestiários, piscina e almoxarifado.

A agenda em Itabuna termina com a vistoria do Campo dos Amadores. Com um investimento superior a R$ 1,6 milhão, o local foi totalmente reformulado, com a implantação de grama sintética, alambrado e sistema de drenagem.