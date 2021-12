Governo do Estado conclui ações emergenciais no KM 17 da BA-284, entre Itamaraju e o distrito de Alho

Os serviços emergenciais para a restauração da pista do KM 17, próximo ao acesso ao distrito de São Paulino, que liga o entroncamento da BR-101, em Itamaraju, ao distrito de Alho, foram concluídos neste domingo (12). Após autorizar o tráfego para motos e carros, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) permitiu a passagem de ônibus e caminhões pelo trecho da rodovia a partir da manhã de hoje. O deslocamento está sendo feito pelo desvio provisório, construído ao lado da pista rompida devido às chuvas no Extremo Sul baiano.

Também na BA-284, os trabalhos no KM 30 da rodovia continuam em execução pela Seinfra. As ações para a recomposição do aterro e o do bueiro, que cederam durante o período chuvoso na região, já se encontram 80% concluídas. O trânsito no local tem a previsão de ser liberado nesta segunda-feira (13), até às 12h.

Em Prado, a recuperação de um dos encontros da ponte de acesso ao município, que rompeu no sábado (11), será concluída nesta segunda-feira (13). A empresa responsável pela obra, que iniciou neste domingo, está providenciando o material necessário para a estabilização da ponte. A circulação de pedestres no equipamento já foi retomada após o início das ações.

A circulação de veículos na BR-489, de Itamaraju até Prado, continua bloqueada. A requalificação da pista nos KM 02, 13 e 15, que também cedeu com as chuvas no Extremo Sul do estado, tem a previsão de começar na segunda (13). Inicialmente, as máquinas. a exemplo de escavadeiras e caçamba, farão os serviços nos KM 02 e 15 da rodovia. Em seguida, começarão no KM 13 da BR-489.