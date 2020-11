Estado conclui obras de requalificação do semi-anel rodoviário de Itabuna

Com a finalização dos serviços de sinalização horizontal e vertical, a Secretaria Estadual de Infraestrutura, concluiu as obras de requalificação dos 7,2 quilômetros do semi-anel rodoviário de Itabuna, que recebeu uma nova pavimentação asfáltica. As obras, que tiveram investimentos de R$ 7 milhões do Governo da Bahia, contribuirão para desafogar o trânsito no centro de Itabuna, especialmente o tráfego pesado, e melhorar a mobilidade urbana no município.

O semi-anel rodoviário interliga a BR 101 e a BR 415 (no trecho Rodovia Jorge Amado/Ilhéus-Itabuna) e também atende moradores de bairros populosos de Itabuna como Califórnia, Nova Califórnia e Fátima, além de grandes conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, Jardim América e Pedro Fontes I e II.

A requalificação do semi-anel rodoviário também, impacta positivamente cidades como Ilhéus, Itacaré, Canavieiras, Itajuipe, Ubaitaba, Ipiaú, Coaraci e também facilita o acesso de veículos oriundos de Vitória da Conquista, Itapetinga e outras cidades do sudoeste, em direção ao litoral sul, tanto para o turismo como para o transporte de mercadorias.

Ilhéus, Itacaré e Canavieiras, acessíveis através do semi-anel rodoviário, estão entre os principais destinos procurados pelos turistas durante o verão. “Essa é uma região em crescimento e, além da ponte do Pontal, que entregamos em julho, e os acessos às praias de Itacaré, estamos realizando a duplicação da BA-001, do Hotel Opaba ao entroncamento da BR-251, e, em breve teremos o Porto Sul concluído. Essas obras que vão ampliar o corredor logístico do estado”, ressalta o secretário de Infraestrutura do estado, Marcus Cavalcanti.