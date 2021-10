Governo do Estado convoca 360 professores aprovados em seleção Reda

Será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (7), uma lista de convocação de mais 360 professores aprovados em seleção Reda. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, nesta terça-feira (6), durante o Papo Correria. “Estamos fazendo esse reforço na educação para que não falte professor em nenhuma escola do Estado e garantir o desenvolvimento de nossos estudantes”, afirmou.

Do total de professores que serão convocados, 248 são da Educação Básica, 106 da Educação Profissional e mais seis da Educação Escolar Indígena. Na publicação também sairá a convocação de 13 nutricionistas. Mais informações no Portal da Educação: www.educacao.ba.gov.br

Perguntado sobre a previsão de retorno às aulas 100% presenciais na rede estadual e a liberação de público nos estádios de futebol, o governador explicou que deve se reunir com as secretarias envolvidas na questão para avaliar o retorno e anunciar quando ele acontecerá. “Vamos avaliar. Os números de internados na Bahia estão caindo e de contaminados estão se mantendo estáveis. No caso da presença de público nos estádios futebol, é importante lembrar que quando decidirmos a data da liberação, será exigida a comprovação das duas doses da vacina”, afirmou.

*Saúde*

O governador anunciou também a ampliação do número de mamografias oferecidas pelo Estado como parte da campanha do ‘Outubro Rosa’. A princípio, a Secretaria da Saúde (Sesab) tinha planejado realizar 14 mil agendamentos, mas apenas nas primeiras 72 horas, foram realizados mais de 25 mil agendamentos. “Vamos fazer um mutirão em todas as policlínicas do estado parar fazer o rastreamento dessa doença terrível e fazer o diagnóstico precoce que é o que salva vidas”.

Os exames são realizados em mulheres de 40 a 69 anos, com horário previamente agendado pela internet, a fim de evitar filas e aglomerações no atendimento. Na capital baiana, as mamografias estão sendo ofertadas em unidades móveis e no Centro Estadual de Oncologia (Cican). Já no interior, as 21 Policlínicas Regionais de Saúde ofertarão os exames, no entanto, o agendamento ocorre nos postos de saúde ou nas Secretarias Municipais de Saúde. Na última década, o programa já realizou mais de 800 mil mamografias bilaterais e 62 mil ultrassonografias em mulheres residentes nos 417 municípios baianos.

*Cursos*

Durante a conversa Rui anunciou também a abertura das inscrições para Programaê Empreendedorismo, ação do Governo do Estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a startup Digital Innovation One (DIO). Estão disponíveis 30.000 vagas gratuitas em 10 diferentes cursos nas áreas de empreendedorismo e inovação. As inscrições já estão disponíveis no site da Secti (http://www.secti.ba.gov.br).

*_Repórter: Tácio Santos_*