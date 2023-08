Governo do Estado convoca mais 47 professores classificados na Seleção Pública para Educação Profissional

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou nesta terça-feira (29), no Diário Oficial do Estado (DOE), o anúncio da convocação de mais 47 candidatos classificados na Seleção Pública para contratação temporária de pessoal na função de professor da Educação Profissional. Em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), os selecionados participaram do Processo Seletivo Simplificado, Edital SEC/SUDEPE nº 18/2022, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de 11 de novembro 2022.

Foram ofertadas 626 vagas, sendo que, deste total, 494 já foram convocados. Entre os dias 28 de agosto a 19 de setembro, os candidatos, citados no edital, devem enviar todos os documentos digitalizados, listados nesta publicação, ao correio eletrônico [email protected], para análise preliminar a ser realizada pela Coordenação de Provimento e Movimentação.

Neste mesmo período, os candidatos deverão comparecer pessoalmente com a documentação original e fotocópia aos seguintes locais: quem foi aprovado para Salvador, à sede da Secretaria da Educação do Estado (SEC), entre 8h30 às 11h30 da manhã e 14h às 17h da tarde. Já quem foi aprovado no interior precisará se dirigir, nestes mesmos período e horários, à sede dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), com a mesma documentação.

A SEC informa, ainda, que o candidato que não atender a presente convocação, na forma e no prazo determinados, seja qual for o motivo alegado, perderá o direito ao ingresso na referida função temporária.