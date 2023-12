Governo do Estado credencia novo CTI do Hospital de Base

Após requalificação e entrega de 10 novos leitos do Centro de Terapia Intensiva do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), credenciou a unidade hospitalar. Assim, vai passar a financiar os serviços dos referidos leitos do CTI II.

Obedecendo à Instrução Normativa nº 001/2023 e à Portaria Estadual nº 660/2023, publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), em 26 de maio passado, a decisão visa garantir a assistência à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Hospital de Base, administrado pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), que até governos anteriores era mantido com recursos exclusivamente federais, passou a receber um aporte financeiro mensal do município. O valor estimado de R$ 2.100.000,00 é considerado uma conquista para a gestão do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD).

Alto custo

Agora, a unidade hospitalar passa a ser contemplada com o financiamento do CTI pelo Governo do Estado. Além dos 10 leitos do CTI, os serviços de Neurologia e Ortopedia estão em fase final para assinatura de contrato junto ao estado com uma tabela diferenciada.

De acordo com o diretor-presidente da FASI, Roberto Pacheco Junior, o CTI é um serviço de alto custo, entre os oferecidos naquela unidade hospitalar. “A gestão do prefeito Augusto Castro tem buscado recursos financeiros nas esferas federal e estadual que acabam agregando mais valor e qualidade à assistência prestada aos pacientes de Itabuna e dos municípios pactuados na referência e abrangência da Macrorregião Sul”, observou.