Governo do Estado da Bahia convoca 924 aprovados do concurso da Polícia Civil para os exames pré-admissionais

A Polícia Civil da Bahia convoca para os exames pré-admissionais os 924 (novecentos e vinte e quatro) candidatos aprovados no Concurso SAEB n° 02/2022 para o provimento dos cargos de Delegado, Escrivão e Investigador de Polícia Civil. A relação dos aprovados e demais informações estão no Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17).

Os aprovados devem comparecer, no período de 29.03.2023 a 31.03.2023, das 6h às 19h, na Academia da Polícia Militar (Vila Militar de Dendezeiros) para a realização dos testes de aptidão física. Já a realização dos exames médicos e a entrega da documentação de investigação social e conduta pessoal será entre os dias 29.05.2023 e 02.06.2023. Por fim, os exames psicológicos serão realizados nos dias 22 e 23.07.2023. Cada uma destas etapas será precedida da publicação de edital de convocação, trazendo todos os esclarecimentos necessários aos candidatos.

A convocação traz a relação dos aprovados na ampla concorrência, nas cotas raciais e entre os candidatos com deficiência. O candidato que não atender a estas convocações, todas de caráter eliminatório, na forma e prazo determinado, seja qualquer o motivo alegado, perderá o direito a nomeação.

O concurso para o provimento dos cargos de Delegado, Escrivão e Investigador de Polícia Civil foi iniciado em 21 de abril de 2022, quando foi publicado no Diário Oficial do Estado o Edital de Abertura de Inscrição SAEB n° 02/2022. Um total de 44.133 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e três) candidatos fizeram a inscrição no certame. Para fazer a inscrição foi exigido curso superior em Direito para o cargo de Delegado e curso superior, em qualquer graduação, para os cargos de Escrivão e Investigador, todos devidamente registrados, fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Em 29 de novembro de 2022 foi publicada no Diário Oficial do Estado a Portaria Conjunta SAEB/PCBA n° 010 de 28 de novembro de 2022, com resultado final do certame.

Serão convocados para os exames pré-admissionais, por ordem rigorosa de classificação por cargo, o número de candidatos no limite das vagas definidas no edital de abertura das inscrições.