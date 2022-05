Governo do Estado e Banco Mundial realizam 16ª Missão de Supervisão do projeto Bahia Produtiva

Um grupo formado por representantes do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD/Banco Mundial) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), iniciou, nesta segunda-feira (02), em Salvador, a 16ª Missão de Supervisão do projeto Bahia Produtiva.

A programação segue até sexta-feira (13) e conta com o Panorama do estágio de execução do Projeto Bahia Produtiva, o Balanço do Planejamento 2021-2022, e apresentação dos Resultados das ações de Segurança Alimentar e Nutricional, dos Principais Avanços e Desafios, e das Salvaguardas Ambientais, entre outros assuntos.

Estão previstas visitas de campo para o município de Itaberaba, onde está localizada a Cooperativa Nacional de Produção e Comercialização (Coopaita), em Pintadas, na Cooperativa Agroindustrial de Pintadas (Cooap) e Cooperativa Frigbahia, em Porto Seguro, em uma comunidade indígena, e em Jacobina, onde está localizada uma das centrais de associações de abastecimento de água.

O diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, destacou que essa é uma missão estratégica, para vislumbrar a reta final do projeto e exige um comportamento mais célere. “Esperamos esse ano registrar as indicações que o Bahia Produtiva trouxe para os projetos de desenvolvimento rural do Brasil e o mundo, a exemplo da inserção de jovens, como Agentes Comunitários Rurais (ACR), nas comunidades rurais, fazendo um trabalho que faz a diferença. Tem também o sistema SOL (Soluções on-line de Licitações), que faz aquisições de equipamentos, além de estratégias importantes que serão um legado para os projetos de desenvolvimento rural, como os planos de negócios, as centrais de água e a regularização fundiária”.

O Economista Agrícola Sênior e Gerente do Projeto junto ao Banco Mundial, Eirivelthon Lima, explica que essa é uma avaliação que é realizada por semestre. “Uma avaliação da matriz do projeto, do que foi alcançado. Um momento de discutir a estratégia de avaliação dos resultados finais. Ver o que está pendente para chegar ao final cumprindo com todas as políticas públicas do Estado e do Banco. Um trabalho que ajuda a ver as lições aprendidas e as estratégias sobre a próxima fase do projeto”.

Projeto

O Projeto Bahia Produtiva tem um investimento total de U$$250 milhões de dólares no fortalecimento da agricultura familiar, beneficiando diretamente 132 mil agricultores e agricultoras em todo o estado, com ações que vão desde a base produtiva até a comercialização.