Governo do Estado e Emasa começam montagem do 1º reservatório do “Mais Água para Cidade”

Começaram a ser descarregados na manhã de hoje (11), no bairro Novo Lomanto, as primeiras peças do reservatório que armazenará três milhões de litros d’água do Projeto Mais Água para a Cidade. A iniciativa é executada pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), Prefeitura de Itabuna e Governo do Estado. Em paralelo à descarga das chapas de aço e outros itens, está sendo realizada a regularização e compactação do solo com colchão de areia sobre a base de concreto.

Segundo o gerente técnico da Emasa, João Bitencourt, no preenchimento da base foram empregados 170 m³ de areia, que será compactada e nivelada para receber as partes estruturantes do reservatório.

“A concretagem da base desse reservatório foi finalizada em janeiro deste ano. Agora com o colchão de areia compactado e nivelado, inicia-se a última fase que é a montagem do tanque”, disse.

O encarregado de Logística da Dipawa, empresa responsável pela produção e montagem dos reservatórios, João Vicente Nonato, disse que agora as peças do tanque serão posicionadas para iniciar a montagem do reservatório.

“Ainda hoje, será iniciado o processo de montagem do primeiro reservatório, com as chapas fixadas com soldas. Estamos prevendo concluir o serviço entre 40 e 45 dias, se não ocorrer nenhum contratempo”, garantiu.

Alcance

O presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, destacou a importância do Mais Água para a Cidade e seu alcance social e econômico. “Há localidades em Itabuna que são abastecidas a cada 15 dias; com a conclusão do projeto, passarão a ter água todos os dias em seus lares e estabelecimentos comerciais”, assegurou.

“Essa é uma obra de grande importância social e econômica, que somente está sendo possível realizar, graças ao apoio do prefeito Augusto Castro e do governador Jerônimo Rodrigues”, lembrou Raymundo Mendes Filho.