Governo do Estado e Instituto Mix levam ação de empregabilidade a Ilhéus e Itabuna

O SineBahia Móvel e o Caminhão das Profissões chegam à região sul da Bahia neste final de semana, com oportunidades de qualificação e atendimentos nas áreas de saúde e beleza. A primeira parada é na Avenida Soares Lopes (próximo a Catedral), no município de Ilhéus, no sábado (16), das 9 às 18h. No domingo (17), por sua vez, a ação acontece na Câmara de Vereadores de Itabuna, no mesmo horário.

Resultado da parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e o Instituto Mix de Profissões, o evento oferece inscrição para cursos gratuitos a distância, em diversas áreas, com 500 vagas por cidade, e realização de oficinas de gastronomia, em que serão ensinadas receitas, estratégias de vendas e de precificação dos produtos.

Haverá ainda cadastro de trabalhadores, informações para emissão de carteira de trabalho digital, confecção de currículos, atendimento psicológico para orientação profissional e palestras sobre como se comportar em entrevistas de emprego. O público poderá participar de workshop de automaquiagem e aproveitar os serviços de manicure, pedicure, penteado, escova, maquiagem, aferição de pressão e glicemia.