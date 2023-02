Governo do Estado entrega 27 viaturas do Detran para a capital e interior da Bahia

As Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) da Bahia receberam na tarde desta terça-feira (28), novas 27 viaturas que vão atuar na organização e fiscalização das vias urbanas nos municípios baianos. A entrega foi realizada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues no pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ao lado do vice-governador Geraldo Júnior, na avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador. O valor investido na aquisição dos automóveis foi de aproximadamente R$1,9 milhões.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou que a entrega é parte do projeto do estado de modernização da estrutura do Detran na Bahia. “O Ciretrans é resultado desse processo, inclusive com valorização salarial dos profissionais de cada base, mas também de tecnologia e capacitação de profissionais. Hoje a gente entrega a penúltima etapa desse bloco, com essas viaturas para garantir a segurança de quem trabalha, a velocidade do tempo para que estejam em agendas de formação, acompanhamento, fiscalização”.

Foram entregues quatro veículos para Salvador e mais 23 para as regionais do departamento de trânsito do interior. Entre as cidades que as viaturas vão atuar estão Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Barreiras, Itabuna, Jequié, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso, Eunápolis, Ilhéus, Senhor do Bonfim, Conceição do Coité, Irecê, Jacobina, Alagoinhas, Brumado, Caetité, Itaberaba, Seabra, Itapetinga, Luís Eduardo Magalhães, Santo Antônio de Jesus e Valença.

Segundo o diretor geral do Detran Bahia, Rodrigo Pimentel, os veículos terão a função de dar suporte logístico para o departamento no interior e na gestão das blitze. “Nós fazemos blitze em parceria com a Polícia Militar. Esses veículos também vão dar suporte a essas blitze. Além disso, temos também exames de rua para tirar a primeira CNH em todo o estado. Esses veículos também vão possibilitar esse transporte de servidores, de examinadores, para executar esses exames em todo o estado da Bahia”, contou.

As viaturas também vão atuar na fiscalização das quase 2 mil empresas credenciadas do Detran, que incluem clínicas de trânsito, autoescolas, empresas de vistorias e locadoras de carro.

Repórter: Milena Fahel

Fotos: Manu Dias/ GOVBA