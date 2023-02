Governo do Estado entrega internet gratuita no Minha Casa Minha Vida em Santo Amaro

A internet se tornou uma ferramenta essencial na vida das pessoas. Por isso, disponibilizar esse serviço de forma gratuita para população mais vulnerável é um dos princípios do Conecta Bahia, programa do Governo do Estado, executado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), que leva Wi-Fi gratuito para praças públicas no território baiano. Nessa terça-feira (14), com as presenças do presidente Lula, do governador Jerônimo Rodrigues e do secretário da pasta, André Joazeiro, foram entregues dois sinais gratuitos de internet no Minha Casa Minha Vida, programa de habitação do Governo Federal, que teve seu relançamento em Santo Amaro.

No conjunto residencial, é possível se conectar gratuitamente na praça principal e em uma praça secundária, onde fica a quadra de esportes. Apesar de estar dentro da habitação, a conexão gratuita de Wi-Fi pode ser utilizada por qualquer morador do município de Santo Amaro. O programa da Secti já entregou 375 praças em mais de 180 municípios, totalizando o investimento de R$ 11,2 milhões.

O secretário da Secti, André Joazeiro, destaca que ao disponibilizar internet gratuita, o programa ajuda moradores a resolverem problemas do cotidiano. “Esses dois pontos são um complemento da política social de habitação. Que o Conecta Bahia possa oferecer conectividade para os moradores. É um bairro novo que ainda não tem infraestrutura de telecomunicações, então, para garantir que a população possa se comunicar e possa ter acesso a serviços públicos, como bancos, entre outros. Tudo que pode chegar via internet vai estar disponível no Minha Casa Minha Vida, via Conecta Bahia”.

Para a munícipe de Santo Amaro, Kelly Fernanda, a gratuidade de internet vai ser importante para as famílias que irão morar no condomínio e não podem pagar pelo serviço. “Internet gratuita é sempre bem-vinda, principalmente para as pessoas de baixa renda. Então, eu creio que o pessoal da comunidade vai ficar feliz. Hoje em dia, a internet é uma coisa essencial, que se você não tiver, você não se comunica e não resolve seus problemas. Pelo fato de ser gratuito, acredito que vai ser um programa fundamental para as famílias mais carentes atendidas pelo Minha Casa Minha Vida”, afirma.