Governo do Estado entrega maior unidade hospitalar do extremo sul da Bahia

Com capacidade para atender 23 mil pacientes por mês, o Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB) foi inaugurado, na tarde de sexta-feira (10), em Teixeira de Freitas, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo governador Jerônimo Rodrigues. A cerimônia, que contou também com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e da ministra da Saúde, Nísia Trindade, marcou o início das operações do maior equipamento de saúde do extremo sul baiano.

O presidente Lula destacou a importância dos investimentos em saúde. “Nós só vamos consertar a saúde desse país quando todo mundo tiver direito à primeira consulta, tiver acesso à segunda consulta, tiver acesso à imagem para fazer mamografia. Qualquer imagem que precisar, a gente não pode esperar 10 meses, um ano, porque a gente morre. Então gente, essa é uma briga”.

A unidade de saúde teve um investimento do Governo do Estado de R$ 200 milhões entre obras, equipamentos e mobiliário, e conta com 216 leitos, sendo 30 de UTI adulto e pediátrica. Dispõe de um avançado centro de bioimagem, equipado com ressonância magnética e tomografia computadorizada, assim como ultrassonografia, mamografia, eletroencefalograma (EEG), eletrocardiograma (ECG), endoscopia e raio-x. Completam a estrutura, sete salas cirúrgicas e instalações para hemodinâmica.

A secretária da Saúde, Roberta Santana destaca a relevância do hospital para o fortalecimento da assistência na região. “É uma conquista importante de um processo que vem sendo construído para a regionalização e interiorização da saúde, como o Serviço de Hemodinâmica, que é uma inovação para essa macrorregião. Aqui a gente vai fazer cateterismo, atender demandas de angioplastia. Estamos colocando à disposição da população também um tratamento oncológico qualificado, do diagnóstico, tratamento até a quimioterapia, a radioterapia”, enfatizou a titular da Sesab.

Referência para 21 municípios e mais de 800 mil habitantes, o HECB possui um perfil assistencial diversificado, oferecendo especialidades que vão desde clínica geral, passando pela pediatria, ortopedia, cardiologia, angiologia, urologia, mastologia, cirurgia torácica, oncologia até a neurocirurgia, suprindo diversas carências da região. A unidade tem o acesso de pacientes 100% referenciado pela Central Estadual de Regulação nas situações de urgência e emergência, bem como pelo SAMU Regional.

De acordo com o governador, essa é mais uma obra que simboliza a regionalização e interiorização da saúde no estado. “Hospitais da capital, de Itabuna, Jequié ou Conquista são muito distantes para atender uma pessoa adoecida aqui do extremo sul. Antes desse hospital, os pacientes com problemas graves tinham que percorrer, muitas vezes, quase mil quilômetros para conseguir atendimento. Com a chegada do HECB eliminamos esse entrave e salvamos mais vidas, além de diminuir os custos das prefeituras. Não negligenciarei recursos para que os municípios se estruturem e tenham uma cadeia de atendimento e assistência fortalecida nessa região”, pontuou Jerônimo Rodrigues.

O momento foi celebrado pela população de Teixeira de Freitas e região. “Essa inauguração hoje, pra mim, é só gratidão. Se existe alguém alegre aqui, essa pessoa sou eu. Era uma carência nossa. Graças a Deus temos um governo que olha pra nossa região e trouxe um hospital deste”, comemorou o lavrador e morador de Alcobaça, Elias Severino da Silva, 47 anos.

Maria de Fátima Torres Duarte, 58, atendente, estava emocionada. “Teixeira de Freitas precisava muito desse hospital. Pelas condições de saúde do nosso povo, precisava disso. Qualquer coisa, a gente tinha que ir para Salvador, Porto Seguro, até para fora do estado. Hoje, com essa estrutura, é de emocionar. Agora teremos tratamento com dignidade, com cuidado. Tudo o que nós precisamos e merecemos. Estou muito, muito, muito feliz”, agradeceu.

*Mais assistência*

O HECB oferece um amplo espectro de serviços oncológicos, incluindo avaliações e exames para diagnóstico diferencial e definitivo de câncer. Além disso, a unidade oferta consultas, tratamentos cirúrgicos especializados e quimioterapia.

O atendimento é composto por uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, incluindo oncologistas, dermatologistas, ginecologistas, mastologistas, urologistas, cirurgiões gerais, coloproctologistas, e especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço. Complementando esse atendimento, existe uma central especializada em terapia antineoplásica, para administrar tratamentos de quimioterapia.

Os pacientes poderão acessar esses serviços através do Sistema Lista Única da Secretaria da Saúde do Estado, por meio das secretarias municipais, que encaminham as solicitações.

*Anúncios*

Durante a cerimônia, a Bahia aderiu ao Programa Mais Acesso a Especialistas, do Ministério da Saúde, que tem como objetivo tornar o acesso do paciente aos exames especializados e às consultas com menos burocracia. “É mais uma ação que se fará presente na saúde de toda a Bahia. Assinar essa adesão aqui representa mais um avanço. A população baiana não pode mais esperar para ser atendida. A saúde tem pressa”, garantiu a ministra Nísia Trindade. O serviço terá a supervisão da Secretaria de Saúde do Estado, que vai garantir o atendimento, em, no máximo 30 ou 60 dias, a depender da situação.

O ministro da Casa Civil também anunciou a implantação de mais três Policlínicas Regionais no estado: em Camaçari, Itapetinga e Remanso, através do PAC Saúde, com investimento previsto de R$ 30 milhões, cada. “Teixeira de Freitas foi sede da primeira Policlínica da Bahia. Já temos 26 atualmente e vamos construir mais. Esse é o nosso projeto para cuidar de gente e das pessoas”, enfatizou Rui Costa.

*Fortalecimento regional*

No mesmo dia, pela manhã, o governador Jerônimo Rodrigues entregou a requalificação do Núcleo Regional de Saúde de Teixeira de Freitas, cujo investimento alcança R$ 1,3 milhão. A unidade da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) desempenha diversas atividades na região, com destaque para ações relacionadas a regulação, vigilância em saúde, fiscalização de prestadores de serviços de saúde, bem como apoio aos municípios.

Repórter: Simônica Capistrano/GOVBA

