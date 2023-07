Governo do Estado entrega requalificação do Hospital São Lucas, em Itabuna

O governador Jerônimo Rodrigues realizou uma visita ao município de Itabuna, região Sul da Bahia, nesta sexta-feira (28), para inaugurar a primeira etapa da requalificação do Hospital São Lucas. A iniciativa, que contou com um investimento de cerca de R$ 3 milhões do Governo do Estado, aprimora a infraestrutura e os serviços oferecidos na unidade, com 27 leitos de internação clínica, sendo um de isolamento, e áreas de apoio, como setor de nutrição e a central de material e esterilização.

As melhorias, viabilizadas por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI) e a Prefeitura, incluíram a modernização da estrutura, a aquisição de equipamentos médicos de última geração e a implementação de novos protocolos de atendimento. O hospital terá 100% dos serviços destinados aos usuários do SUS. Os serviços de internamento e as consultas estão previstos iniciar a partir de 2 de agosto.

“Entregamos mais 27 leitos, abrindo uma Santa Casa para cuidar da saúde do povo de Itabuna e da região. Também viemos tratar de uma parceria para oferecer, em breve, o serviço de hemodiálise. O hospital aqui vai nos ajudar, além de salvar vidas, e atender as pessoas, a cuidar do tema da regulação. Estamos fazendo isso em um conjunto de regiões, em salvador, em Feira de Santana, Jacobina, Oeste, Extremo Sul. Estamos ampliando, vamos chegar lá, com fé em Deus”, disse Jerônimo. Ele ainda afirmou que volta ao município ainda este ano para entregar o hospital regional e duplicação da rodovia BA-649, que está sendo construída pelo Governo do Estado e liga Itabuna a Ilhéus. A nova estrada trará impactos positivos na mobilidade entre as duas principais cidades do Sul da Bahia.

Durante a entrega, o governador autorizou licitação para a segunda fase da obra, que contempla a ampliação da unidade hospitalar, com a implantação de um Centro de Hemodiálise com 53 leitos.

Para a titular da Saúde, Roberta Santana, as ações do Governo do Estado vão qualificar o serviço e ampliar a oferta de vagas na região. “Essa é a primeira etapa, o governador hoje também autorizou a segunda etapa onde a gente vai oferecer o serviço de hemodiálise com 53 leitos. Tudo isso vai possibilitar uma maior ampliação dos serviços para a região de Itabuna”, disse.

Programa de crédito

Na ocasião, o governador deu por entregue uma unidade de atendimento do Credibahia no SAC Itabuna, proporcionando linhas de microcréditos para estimular o crescimento econômico local e incentivar o empreendedorismo na região. Para empreendedores formais o empréstimo inicial pode chegar a R$ 4 mil e o valor final até R$ 21 mil com taxas de juros de 2,0% ao mês. No caso do empreendedor informal, os valores são de R$ 3 mil iniciais, podendo alcançar o teto de R$ 15 mil em operações de crédito posteriores.

Outra linha de crédito que será oferecida é CrediBahia Mulher, que irá oferecer crédito inicial para empreendedora formal, que pode atingir até R$ 5 mil. Nessa modalidade, o teto de empréstimo alcança R$ 21 mil, enquanto que para a empreendedora informal o crédito inicial poderá ser de até R$ 3 mil e o final de R$ 15 mil. A taxa de juros em ambos os casos é de 1,8%, a menor do mercado.

Certificação

Durante o evento, também foram certificadas 83 mulheres que participaram do Projeto ‘Mulheres Grapiúnas – Alimentando o amanhã com inclusão socioprodutiva e trabalho decente’. A ação promoveu cursos de culinária, assistência técnica e vai entregar uma cozinha comunitária para ser gerenciada coletivamente pelas participantes. A iniciativa oferece ainda incentivos para a geração de trabalho e renda, visando a inserção e/ou recolocação no mercado de trabalho.

Regilene Conceição, uma das certificadas, afirmou que a participação no projeto abriu novas perspectivas para ela. “Antes de participar, eu estava me sentindo presa em casa, sem muitas oportunidades de crescimento e sustento para minha família. A partir disso, tudo mudou. Aprendi técnicas de culinária, tive acesso a cursos de capacitação e, agora, com a cozinha comunitária que será gerenciada por todas nós, tenho a chance de empreender e ter minha independência financeira”.

Outras ações

Ainda em Itabuna, o governador autorizou a publicação de um edital para licitar uma obra de ampliação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA), na sede de Itabuna, com a construção de dois reservatórios. Esse projeto, orçado em R$ 10 milhões, tem o objetivo de melhorar o abastecimento de água potável na região. A estimativa é que cerca de 214 mil pessoas sejam beneficiadas com a obra.

Além disso, 216 pessoas foram beneficiadas pelo Projeto Qualifica Bahia PCD, que visa a qualificação profissional de pessoas com deficiência, oferecendo novas oportunidades de emprego e buscando a inclusão social.

Durante a solenidade, o governador recebeu a Comenda de Mérito Firmino Alves, considerada a maior honraria do município de Itabuna.

Repórter: Tácio Santos

Fotos: Feijão Almeida/GOVBA