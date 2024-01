Governo do Estado envia medicamentos, insumos e ambulâncias para municípios afetados pelas chuvas

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) enviou medicamentos, insumos e disponibilizou ambulâncias para os municípios afetados pelas fortes chuvas que atingiram a Bahia nas últimas 48 horas. Ao todo, 21 municípios foram afetados até às 20 horas de ontem, de acordo com o painel de monitoramento de enchentesGoverno do Estado envia medicamentos, insumos e ambulâncias para municípios afetados pelas chuvas.

De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, “enviamos kits de medicamentos e insumos que são essenciais para evitar e tratar doenças em situação de catástrofe. São antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, antitérmicos, soluções de reidratação oral, além de hipertensivos e antidiabéticos”, afirma a secretária.

Municípios como Medeiros Neto, Wanderley e Muquém do São Francisco foram dos mais atingidos, com perdas de insumos e medicamentos.

Equipes da Sesab nas áreas de infraestrutura, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, além da assistência encontram-se de prontidão.

Unidades estaduais e consorciadas

Em Santo Antônio de Jesus, as calhas da policlínica regional de Saúde não suportaram o volume d’água que castigou o município e nesta segunda-feira (29) os atendimentos estarão suspensos, sendo retomados, gradativamente, na terça (30). A unidade será completamente higienizada e os equipamentos testados.

Já em Feira de Santana, a rede de drenagem externa do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) ficou tempestivamente sobrecarregada, fazendo com que a água entrasse em uma das portas de acesso ao hospital. Os pacientes foram transferidos desta área. “Ressaltamos ainda que há investimentos em curso para a requalificação de estruturas antigas do HGCA, bem como reforma e ampliação de áreas assistenciais, a exemplo de enfermarias e UTIs”, afirma a direção da unidade.