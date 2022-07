Governo do estado fará obras de infraestrutura em várias regiões da Bahia

O governo do estado informa que os avisos de licitação para a pavimentação e recuperação de rodovias, acessos e travessias urbanas em cinco diferentes regiões foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) do último sábado (09). As ações serão realizadas nas regiões do *Sisal, Bacia do Jacuípe, Sudoeste Baiano, Metropolitana de Salvador e Sertão Produtivo* pela Seinfra (Secretaria de Infraestrutura da Bahia).

Na aviação regional, o processo licitatório também foi iniciado no sábado para a requalificação da área de movimentação de aeronaves dos Aeródromos de Maracás, Ipiaú e Itapetinga. A próxima etapa da licitação, que é a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas nas obras, tem a previsão de acontecer até a segunda quinzena do mês de agosto.

Confira a relação de serviços em licitação:

Sisal

– Pavimentação de rodovia no município de Itiúba, que faz a ligação entre o povoado de Bela Vista de Covas e o distrito de Aroeira. Extensão: 11,1 km.

Bacia do Jacuípe

– Pavimentação do acesso à Capim Grosso, na BA-130. Extensão: 5 km.

Sudoeste Baiano

– Pavimentação da travessia urbana de Licínio de Almeida, nas BA’s 026 e 156. Extensão: 1,3 km.

Metropolitano de Salvador

– Pavimentação do trecho de ligação do entroncamento da BR-324 com o distrito de Menino Jesus, em Candeias. Extensão: 1,2 km.

Sertão Produtivo

– Recuperação e pavimentação da travessia urbana e de acessos da BA-148, em Livramento de Nossa Senhora. Área: 67.884,20 m².

Vale do Jiquiriçá / Médio Rio de Contas / Médio Sudoeste da Bahia

– Recuperação da área de movimentação de aeronaves dos Aeródromos de Maracás, Ipiaú e Itapetinga.