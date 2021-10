Governo do Estado firma parceria para maior evento itinerante de empregabilidade do Brasil

Foi assinado hoje, 06 de outubro, o Termo de Cooperação entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e o Instituto Mix de Profissões, melhor rede de Cursos Profissionalizantes do país, segundo a publicação Pequenas Empresas Grande Negócios.

A ação social tem início já no próximo dia 14 deste mês, em Teixeira de Freitas, com a união do SineBahia Móvel e o Caminhão das Profissões, escola itinerante do Instituto Mix.

Serão sorteados 10 mil cursos profissionalizantes gratuitos pelo Instituto Mix, nos 15 municípios que serão visitados, bem como serão ofertados outros serviços sem custos, dentre eles: cadastro no SineBahia; emissão de 2° via gratuita de RG; auxílio para geração de carteira de trabalho digital e confecção de currículos; intermediação de vagas de emprego; orientações de saúde (sobre câncer de mama; além de aferição de pressão e medição de glicose); massagem; corte de cabelo e barba; oficinas de automaquiagem; workshops de gastronomia, dentre outros serviços.

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Davidson Magalhães (foto), celebrou a parceria: “Estamos rodando a Bahia, oferecendo capacitação profissional, preparação para processos seletivos e intermediação de vagas de emprego. O Governo do Estado está buscando estratégias para atender cada vez melhor os baianos, criando um ambiente favorável para a empregabilidade e inovando, ao participar de ações como essa”.