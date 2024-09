Governo do Estado firma protocolo de cooperação para captação do voo ligando o Benin à Bahia

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), e a República do Benin (África) assinaram, na última sexta-feira (13), na sede do órgão estadual, em Salvador, o protocolo de cooperação para o intercâmbio turístico e comercial entre os destinos. Os entendimentos começaram em maio deste ano, com prazo recorde para esse tipo de acordo. O destaque é a captação do voo ligando a cidade beninense de Cotonou à capital baiana, a partir de 2025.

O protocolo prevê, também, ações de promoção turística recíprocas, envolvendo operadores e agentes de viagem e jornalistas do país africano e da Bahia, para visita aos destinos e conhecimento de atrativos. O documento ainda incentiva novos negócios, para o desenvolvimento socioeconômico dos territórios.

“O Governo do Estado dá mais um passo importante para o incremento do turismo internacional na Bahia. Vamos ampliar a visibilidade dos atrativos baianos no Benin, fomentando o desejo por viagens, que darão viabilidade à oferta da rota aérea, inicialmente, com voos fretados por operadoras turísticas da África. Estamos confiantes que essa parceria será exitosa”, declarou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

“O Benin se preparou para o turismo, investindo em infraestrutura, e quer estimular o intercâmbio entre a África e a Bahia, devido à história dos beninenses nesse estado e aos traços culturais que o nosso povo deixou aqui, durante a escravidão, influenciando a religiosidade, a gastronomia e a musicalidade baianas”, completou o embaixador do Benin no Brasil, Boniface Vignon.

O ato teve a participação do cônsul honorário do Benin na Bahia, Marcelo Sacramento; e de Marcus Campos, gerente de Marketing e Negócios do Salvador Bahia AirPort, parceiro na captação do novo voo. “É fundamental a divulgação dos destinos para que haja uma demanda potencial, que nos permita apresentar propostas às companhias aéreas, para que, após os voos fretados, a linha regular ligando Cotonou a Salvador possa se tornar realidade”, pontuou Campos.